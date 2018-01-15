Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,9688 руб.

15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9688 руб.

Минимальный курс евро составил 68,6375 руб., максимальный - 69,345 руб. Было заключено 2799 сделок. Объем торгов составил 12420,53 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,23 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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