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15 января 2018 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 января
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15 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 16 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2433,4 (+7,8) руб./грамм; на серебро - 31,02 (+0,07) руб./грамм; на платину - 1802,86 (-7,83) руб./грамм; на палладий - 2043,84 (+67,55) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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15 января 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 января выросла на 0,55% и составила 25517,902 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25517,902 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 139,269 млрд руб., или на...
.15 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,4132 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1844 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4132 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.15 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0881 руб. Минимальный курс евро составил 68,4 руб.,... читать дальше
.15 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7561 руб. Минимальный курс юаня составил 8,73 руб., максимальный - 8,786... читать дальше
.15 января 2018 года 18:59
Рынок акций РФ, открывшийся в мажоре, завершил понедельник противоречиво. Фондовые индикаторы Европы изменялись без единой динамики в ходе торгов. Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленными изменениями. Котировки фьючерсов на индексы США с утра... читать дальше
.15 января 2018 года 18:50
В России первая пачка сигарет с цифровой маркировкой выйдет с конвейера в феврале, сообщил председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин, слова которого приводятся в сообщении компании. "Дочка" ЦРПТ - ООО "Оператор-ЦРПТ" -... читать дальше
.15 января 2018 года 18:43
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... читать дальше
.15 января 2018 года 18:38
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "О'Кей" на уровне "В+" с прогнозом "стабильный", говорится в сообщении агентства. Также были подтверждены рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне... читать дальше
.15 января 2018 года 18:35
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-К003 и ПБО-001Р-К004 общим объемом 30 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера... читать дальше
.15 января 2018 года 18:28
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2017 года составил 10,7 млн тонн, следует из сообщения Федерального агентства морского и речного транспорта. В 2016 грузопоток по СМП достиг 7,5 млн тонн - таким образом, объем грузоперевозок по Севморпути... читать дальше
.15 января 2018 года 18:18
Производство золота в России в январе-сентябре 2017 года составило 227,89 тонн, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Это на 6,4% выше показателя за январь-сентябрь прошлого года (214,12 тонны). Производство... читать дальше
.15 января 2018 года 18:08
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 1-й декаде января 2018 года снизилось до... читать дальше
.15 января 2018 года 17:59
В 2017 года импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $202 млрд 283,5 млн долларов США и по сравнению с 2016 годом вырос на 24,3%, свидетельствуют предварительные данные таможенной статистики. В декабре 2017 года стоимостной объем... читать дальше
.15 января 2018 года 17:47
В понедельник британская строительная компания Carillion Plc, также являющаяся крупным государственным подрядчиком, объявила о начале своей ликвидации. Компании пришлось пойти на такую меру, поскольку переговоры с кредиторами и государством о реструктуризации долга не... читать дальше
.15 января 2018 года 17:35
На реконструкцию второй летной зоны "Домодедово" из федерального бюджета планируется выделить 406 млн руб.
Россия выделит до 405,6 млн руб. на 2-й этап реконструкции второй летной зоны аэропорта "Домодедово", следует из материалов системы "СПАРК-Маркетинг". Согласно материалам, структура Росавиации, ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" ("ААД"), объявила конкурс с... читать дальше
.15 января 2018 года 17:22
Данные по спаду в строительстве в октябре-ноябре 2017 года не согласуются с данными по устойчивому росту выпуска стройматериалов с мая 2017 года, возможно в дальнейшем они будут пересмотрены, говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ о ситуации в... читать дальше
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