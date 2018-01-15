ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6019 руб.

15 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 56,6019 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,38 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 25517,902 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 139,269 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1844 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4132 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0881 руб. Минимальный курс евро составил 68,4 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,4 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7561 руб. Минимальный курс юаня составил 8,73 руб., максимальный - 8,786... Минимальный курс юаня составил 8,73 руб., максимальный - 8,786... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в мажоре, завершил понедельник противоречиво. Фондовые индикаторы Европы изменялись без единой динамики в ходе торгов. Фондовые индикаторы Европы изменялись без единой динамики в ходе торгов. Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленными изменениями. Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленными изменениями. Котировки фьючерсов на индексы США с утра... Котировки фьючерсов на индексы США с утра... читать дальше

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В России первая пачка сигарет с цифровой маркировкой выйдет с конвейера в феврале, сообщил председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин, слова которого приводятся в сообщении компании. "Дочка" ЦРПТ - ООО "Оператор-ЦРПТ" -... "Дочка" ЦРПТ - ООО "Оператор-ЦРПТ" -... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "О'Кей" на уровне "В+" с прогнозом "стабильный", говорится в сообщении агентства. Также были подтверждены рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне... Также были подтверждены рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-К003 и ПБО-001Р-К004 общим объемом 30 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера... Выпускам присвоены идентификационные номера... читать дальше

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Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2017 года составил 10,7 млн тонн, следует из сообщения Федерального агентства морского и речного транспорта. В 2016 грузопоток по СМП достиг 7,5 млн тонн - таким образом, объем грузоперевозок по Севморпути... В 2016 грузопоток по СМП достиг 7,5 млн тонн - таким образом, объем грузоперевозок по Севморпути... читать дальше

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Производство золота в России в январе-сентябре 2017 года составило 227,89 тонн, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Это на 6,4% выше показателя за январь-сентябрь прошлого года (214,12 тонны). Это на 6,4% выше показателя за январь-сентябрь прошлого года (214,12 тонны). Производство... Производство... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 1-й декаде января 2018 года снизилось до... читать дальше

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В 2017 года импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $202 млрд 283,5 млн долларов США и по сравнению с 2016 годом вырос на 24,3%, свидетельствуют предварительные данные таможенной статистики. В декабре 2017 года стоимостной объем... В декабре 2017 года стоимостной объем... читать дальше

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В понедельник британская строительная компания Carillion Plc, также являющаяся крупным государственным подрядчиком, объявила о начале своей ликвидации. Компании пришлось пойти на такую меру, поскольку переговоры с кредиторами и государством о реструктуризации долга не... Компании пришлось пойти на такую меру, поскольку переговоры с кредиторами и государством о реструктуризации долга не... читать дальше

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Россия выделит до 405,6 млн руб. на 2-й этап реконструкции второй летной зоны аэропорта "Домодедово", следует из материалов системы "СПАРК-Маркетинг". Согласно материалам, структура Росавиации, ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" ("ААД"), объявила конкурс с... Согласно материалам, структура Росавиации, ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" ("ААД"), объявила конкурс с... читать дальше

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Данные по спаду в строительстве в октябре-ноябре 2017 года не согласуются с данными по устойчивому росту выпуска стройматериалов с мая 2017 года, возможно в дальнейшем они будут пересмотрены, говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ о ситуации в... читать дальше

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