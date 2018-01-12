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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 202 млрд руб.
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12 января 2018 года 10:41
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 202 млрд руб.
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12 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 января по данным на начало операционного дня снизилось до 202 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 240 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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12 января 2018 года 18:48
АИЖК: снижение ставки ЦБ РФ в конце 2017 г. будет способствовать дальнейшему снижению ставок по ипотеке
Второй месяц подряд темпы роста выданных кредитов держатся на уровне +70%, а с мая 2017 года составляют около 40% и более, отмечают эксперты АИЖК. По данным Банка России за 11 месяцев 2017 года выдано 935,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,73 трлн руб. Это на 24%... читать дальше
.12 января 2018 года 18:39
Французская Total, акционер проекта "Ямал СПГ", закупила первую партию сжиженного природного газа с проекта, сообщили "Интерфаксу" в "Ямал СПГ". По словам представителя компании, партия погружена в четверг в порту Сабетта на танкер Boris Vilkitsky ("Борис Вилькицкий") и... читать дальше
.12 января 2018 года 18:27
Президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу подписал указ, разрешающий перераспределение 16,4% доли уставного капитала горнорудного общества "Катока" (Catoca) в пользу компании Wargan Holdings Limited, которая на 100% принадлежит АК "АЛРОСА" (ПАО), сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.12 января 2018 года 18:18
Фунт стерлингов усилил рост в пятницу и в паре с долларом США достиг максимума с июня 2016 года, когда проводился референдум о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), пишет Financial Times. Укрепление фунта поддержали сообщения агентства Bloomberg о том, что... читать дальше
.12 января 2018 года 18:16
Цена цинка в пятницу обновила максимальный уровень за последние десять лет. Котировки контрактов с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов в ходе торгов выросли на 0,7% - до $3 409 за тонну. Это самая высокая отметка с августа 2007 года, сообщает Daily... читать дальше
.12 января 2018 года 18:09
Вице-премьер Аркадий Дворкович считает целесообразным введение НДС для иностранных интернет-магазинов, о котором чиновников просит российский ритейл, но к его администрированию нужно подготовиться, чтобы не повредить бизнесу. При этом куратор ритейла в правительстве... читать дальше
.12 января 2018 года 17:59
Внешэкономбанк (ВЭБ) утвердил выпуски облигаций серии ПБО-001Р-К003 объемом 10 млрд рублей и серии ПБО-001Р-К004 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Срок обращения бумаг серии ПБО-001Р-К003 составит 14 дней, серии ПБО-001Р-К004 - 21 день. Номинал... читать дальше
.12 января 2018 года 17:56
Американские фондовые индексы растут в пятницу на данных об инфляции и розничных продажах, а также первых квартальных отчетах ведущих банков Уолл-стрит. Все основные индексы обновили внутридневные рекорды. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48... читать дальше
.12 января 2018 года 17:53
Чистая прибыль Wells Fargo & Co., лидера рынка ипотечного кредитования и второго по капитализации банка США, в четвертом квартале подскочила до $6,15 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, с $5,27 млрд, или $0,96 на акцию, за аналогичный период 2016 года. Без учета разовых факторов... читать дальше
.12 января 2018 года 17:48
В 2018 году "ЛУКОЙЛ" планирует капвложения в объеме 550 млрд рублей, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов. По его словам, 80% от этой суммы будет реализовано на территории России. "Компания инвестировала в прошлом году 550 млрд", - сказал... читать дальше
.12 января 2018 года 17:37
Потребительские цены в Индии(индекс CPI) в декабре 2017 года повысились на 5,21% в годовом выражении после роста на 4,88% в ноябре, говорится в докладе министерства статистики страны (MOSPI). Аналитики в среднем ожидали менее значительно усиления инфляции - до 5,1%,... читать дальше
.12 января 2018 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5547 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,43 руб.,... читать дальше
.12 января 2018 года 17:25
В декабре потребительские цены (индекс CPI) в США повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличились на 2,1% относительно декабря 2016 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. В ноябре темпы роста потребительских цен составили... читать дальше
.12 января 2018 года 17:22
Утилизационный сбор на автомобили будет индексирован "в разной степени" - от 0% до 15% и чуть выше в зависимости от ряда факторов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам в Ижевске в пятницу. "Будет (проиндексирован), но в разной степени: по каким-то... читать дальше
.12 января 2018 года 17:15
В течение ближайшей недели с 15.01 по 21.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.12 января 2018 года 17:07
Денежная база в РФ в широком определении в декабре 2017 года выросла на 12,5% и составила на 1 января 2018 года 14 трлн 701,5 по сравнению с 13 трлн 069,9 млрд рублей на 1 декабря, следует из данных на сайте Банка России. За год показатель вырос на 23,7%. Объем... читать дальше
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