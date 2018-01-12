ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,9957 руб.

12 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 января, составляет 56,9957 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,23 коп.

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Второй месяц подряд темпы роста выданных кредитов держатся на уровне +70%, а с мая 2017 года составляют около 40% и более, отмечают эксперты АИЖК. По данным Банка России за 11 месяцев 2017 года выдано 935,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,73 трлн руб. Это на 24%... По данным Банка России за 11 месяцев 2017 года выдано 935,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,73 трлн руб. Это на 24%... читать дальше

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Французская Total, акционер проекта "Ямал СПГ", закупила первую партию сжиженного природного газа с проекта, сообщили "Интерфаксу" в "Ямал СПГ". По словам представителя компании, партия погружена в четверг в порту Сабетта на танкер Boris Vilkitsky ("Борис Вилькицкий") и... По словам представителя компании, партия погружена в четверг в порту Сабетта на танкер Boris Vilkitsky ("Борис Вилькицкий") и... читать дальше

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Президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу подписал указ, разрешающий перераспределение 16,4% доли уставного капитала горнорудного общества "Катока" (Catoca) в пользу компании Wargan Holdings Limited, которая на 100% принадлежит АК "АЛРОСА" (ПАО), сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Фунт стерлингов усилил рост в пятницу и в паре с долларом США достиг максимума с июня 2016 года, когда проводился референдум о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), пишет Financial Times. Укрепление фунта поддержали сообщения агентства Bloomberg о том, что... Укрепление фунта поддержали сообщения агентства Bloomberg о том, что... читать дальше

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Цена цинка в пятницу обновила максимальный уровень за последние десять лет. Котировки контрактов с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов в ходе торгов выросли на 0,7% - до $3 409 за тонну. Это самая высокая отметка с августа 2007 года, сообщает Daily... Котировки контрактов с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов в ходе торгов выросли на 0,7% - до $3 409 за тонну. Это самая высокая отметка с августа 2007 года, сообщает Daily... читать дальше

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Вице-премьер Аркадий Дворкович считает целесообразным введение НДС для иностранных интернет-магазинов, о котором чиновников просит российский ритейл, но к его администрированию нужно подготовиться, чтобы не повредить бизнесу. При этом куратор ритейла в правительстве... При этом куратор ритейла в правительстве... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) утвердил выпуски облигаций серии ПБО-001Р-К003 объемом 10 млрд рублей и серии ПБО-001Р-К004 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Срок обращения бумаг серии ПБО-001Р-К003 составит 14 дней, серии ПБО-001Р-К004 - 21 день. Номинал... Срок обращения бумаг серии ПБО-001Р-К003 составит 14 дней, серии ПБО-001Р-К004 - 21 день. Номинал... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в пятницу на данных об инфляции и розничных продажах, а также первых квартальных отчетах ведущих банков Уолл-стрит. Все основные индексы обновили внутридневные рекорды. Все основные индексы обновили внутридневные рекорды. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48... читать дальше

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Чистая прибыль Wells Fargo & Co., лидера рынка ипотечного кредитования и второго по капитализации банка США, в четвертом квартале подскочила до $6,15 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, с $5,27 млрд, или $0,96 на акцию, за аналогичный период 2016 года. Без учета разовых факторов... читать дальше

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В 2018 году "ЛУКОЙЛ" планирует капвложения в объеме 550 млрд рублей, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов. По его словам, 80% от этой суммы будет реализовано на территории России. По его словам, 80% от этой суммы будет реализовано на территории России. "Компания инвестировала в прошлом году 550 млрд", - сказал... "Компания инвестировала в прошлом году 550 млрд", - сказал... читать дальше

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Потребительские цены в Индии(индекс CPI) в декабре 2017 года повысились на 5,21% в годовом выражении после роста на 4,88% в ноябре, говорится в докладе министерства статистики страны (MOSPI). Аналитики в среднем ожидали менее значительно усиления инфляции - до 5,1%,... Аналитики в среднем ожидали менее значительно усиления инфляции - до 5,1%,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5547 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,43 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,43 руб.,... читать дальше

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В декабре потребительские цены (индекс CPI) в США повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличились на 2,1% относительно декабря 2016 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. В ноябре темпы роста потребительских цен составили... В ноябре темпы роста потребительских цен составили... читать дальше

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Утилизационный сбор на автомобили будет индексирован "в разной степени" - от 0% до 15% и чуть выше в зависимости от ряда факторов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам в Ижевске в пятницу. "Будет (проиндексирован), но в разной степени: по каким-то... "Будет (проиндексирован), но в разной степени: по каким-то... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15.01 по 21.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Денежная база в РФ в широком определении в декабре 2017 года выросла на 12,5% и составила на 1 января 2018 года 14 трлн 701,5 по сравнению с 13 трлн 069,9 млрд рублей на 1 декабря, следует из данных на сайте Банка России. За год показатель вырос на 23,7%. За год показатель вырос на 23,7%. Объем... Объем... читать дальше

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