Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,0342 руб.

11 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 228 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0342 руб.

Минимальный курс евро составил 67,33 руб., максимальный - 68,18 руб. Было заключено 2904 сделки. Объем торгов составил 12318,95 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,05 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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