Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7522 руб.

11 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7522 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,7395 руб., максимальный - 8,763 руб. Было заключено 32 сделки. Объем торгов составил 137,19 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,752 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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