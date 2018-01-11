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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 240 млрд руб.
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11 января 2018 года 10:23
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 240 млрд руб.
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11 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 января по данным на начало операционного дня снизилось до 240 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1679,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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11 января 2018 года 19:22
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не хватает хорошо подготовленных специалистов рабочих профессий. "Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а... читать дальше
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