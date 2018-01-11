Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2821,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2015,37 млрд руб.

11 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 января составили по Российской Федерации 2821,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2442,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1413,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1005 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 января составили 2015,37 млрд руб. против 3388,60767 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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