11 января 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Ноябрь 2017
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 31 декабря по 06 января
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Декабрь 2017
|16:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Ноябрь 2017
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 декабря
|22:00
|Бюджет США
|Декабрь 2017
Это автоматическое сообщение.
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11 января 2018 года 19:22
АО "Мечел" установило ставку 35-го купона облигаций 4-й серии в размере 11,125% годовых, говорится в сообщении компании.
Размер выплаты по купону составит 19,42 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Как сообщалось, в июле 2016 года Банк России... читать дальше
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11 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7504 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,72 руб., максимальный - 8,7652... читать дальше
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11 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,939 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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11 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,1767 руб.
Минимальный курс евро составил 67,9 руб.,... читать дальше
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11 января 2018 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вместе с нефтью. Индексы МосБиржи и РТС обновили многомесячные максимумы за счет роста нефтяных бумаг.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг разнонаправленным движением, японский рынок... читать дальше
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11 января 2018 года 18:47
В 2017 году в Китае было отмечено сокращение продаж мобильных телефонов, а также выпуска на рынок новых моделей, свидетельствуют данные Китайского института информационно-телекоммуникационных технологий.
Поставки телефонов на китайский рынок сократились на 12,3% - до... читать дальше
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11 января 2018 года 18:38
Латвийская airBaltic является самой пунктуальной авиакомпанией мира, свидетельствуют расчеты британской исследовательской компании OAG.
В 2017 году airBaltic на 90,01% рейсов выполняла полеты в срок, то есть с опозданием не больше 15 минут. В первую тройку вошли также... читать дальше
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11 января 2018 года 18:27
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не хватает хорошо подготовленных специалистов рабочих профессий.
"Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а... читать дальше
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11 января 2018 года 18:18
Объем субсидий, выделяемых государством на поддержку авиаперевозок по РФ в 2018г., составляет 7,2 млрд руб.
"В федеральном бюджете предусмотрено почти 7,2 млрд рублей в качестве ассигнований в рамках программ субсидирования авиаперевозок пассажиров", - сообщили... читать дальше
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11 января 2018 года 18:09
В 2017 году, по предварительным оценкам, россиянин тратил на кондитерские изделия в среднем 580-600 рублей в месяц против 500 рублей в 2016 году, подсчитали эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР). В то же время в декабре минувшего года россияне увеличили траты... читать дальше
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11 января 2018 года 18:01
Банк "ДельтаКредит" выкупил по оферте 47 тыс. 13 облигаций серии 12-ИП по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.
Объем выпуска облигаций 12-ИП составляет 5 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 0,97% выпуска. Оферта исполнена в срок.
Агентом... читать дальше
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11 января 2018 года 17:58
Американские фондовые индексы растут в начале торгов. Инвесторы оценивают статданные из США и новости крупных компаний.
Как стало известно в четверг, цены производителей в США (индекс PPI) в декабре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,6%... читать дальше
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11 января 2018 года 17:45
Российские авиакомпании в 2017 году увеличили международные перевозки на 35% относительно показателя за 2016 год, внутренние - на 10%, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов сегодня на пресс-конференции.
"За 2017 год мы увеличили количество пассажиров, перевезенных... читать дальше
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11 января 2018 года 17:38
Правительство РФ может принять решение об ограничении цен на авиабилеты в период проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России.
"Сейчас, в принципе, мы прорабатываем вопрос с правительством РФ о принятии постановления, аналогичного тому, которое... читать дальше
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11 января 2018 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 475 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9818 руб.
Минимальный курс доллара США составил 56,8225 руб.,... читать дальше
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11 января 2018 года 17:26
ОО "Регион-инвест" установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,53% годовых, говорится в сообщении компании.
Размер выплаты по купону составит 47,52 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Компания в январе 2016 года... читать дальше
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