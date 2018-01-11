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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку по инфляции на уровне 2,5%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2017 год на минимальном уровне в новейшей истории России в 2,5%. Рост потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков
 
Гражданам-должникам предлагают исключительно адвокатскую помощь
Концепция "адвокатской монополии" еще обсуждается, но адвокатура не оставляет попыток расширить свое исключительное право на представительство за пределы уголовных дел. Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) предложила ограничить круг лиц,...
 
От банков ожидают снижения ставок по вкладам и кредитам
Банки в этом году будут охотнее кредитовать граждан, прогнозируют аналитики, опрошенные "Российской газетой". При этом ставки как по ссудам, так и по вкладам будут снижаться и могут опуститься на пару процентных пунктов. Продолжится и оздоровление...
 
Россияне закончили экономить по-крупному
В течение всего прошлого года россияне не демонстрировали существенной экономии на крупных покупках. В конце года по сравнению с его началом они сократили траты только на бытовую технику и ремонт жилья. По сравнению с декларировавшимися планами на...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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11 января 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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11 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Промышленное производство в еврозоне Ноябрь 2017
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 31 декабря по 06 января
16:30 Изменение цен производителей в США Декабрь 2017
16:30 Индекс цен на новостройки в Канаде Ноябрь 2017
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 24 по 30 декабря
22:00 Бюджет США Декабрь 2017

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
11 января 2018 года 19:22
"Мечел" установил ставку 35-го купона облигаций 4-й серии в размере 11,125%
АО "Мечел" установило ставку 35-го купона облигаций 4-й серии в размере 11,125% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты по купону составит 19,42 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Как сообщалось, в июле 2016 года Банк России...    читать дальше
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11 января 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7504 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7504 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,72 руб., максимальный - 8,7652...    читать дальше
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11 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,939 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,939 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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11 января 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,1767 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,1767 руб.

Минимальный курс евро составил 67,9 руб.,...    читать дальше
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11 января 2018 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, индекс РТС - на 1,1%
Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вместе с нефтью. Индексы МосБиржи и РТС обновили многомесячные максимумы за счет роста нефтяных бумаг.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг разнонаправленным движением, японский рынок...    читать дальше
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11 января 2018 года 18:47
В Китае в 2017 году снизились продажи мобильных телефонов, а также выпуск новых моделей
В 2017 году в Китае было отмечено сокращение продаж мобильных телефонов, а также выпуска на рынок новых моделей, свидетельствуют данные Китайского института информационно-телекоммуникационных технологий.

Поставки телефонов на китайский рынок сократились на 12,3% - до...    читать дальше
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11 января 2018 года 18:38
Названы самые пунктуальные авиакомпании мира
Латвийская airBaltic является самой пунктуальной авиакомпанией мира, свидетельствуют расчеты британской исследовательской компании OAG.

В 2017 году airBaltic на 90,01% рейсов выполняла полеты в срок, то есть с опозданием не больше 15 минут. В первую тройку вошли также...    читать дальше
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11 января 2018 года 18:27
В России не хватает квалифицированных рабочих - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не хватает хорошо подготовленных специалистов рабочих профессий.

"Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а...    читать дальше
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11 января 2018 года 18:18
В бюджете-2018 предусмотрено 7,2 млрд руб. на субсидии авиаперевозок
Объем субсидий, выделяемых государством на поддержку авиаперевозок по РФ в 2018г., составляет 7,2 млрд руб.

"В федеральном бюджете предусмотрено почти 7,2 млрд рублей в качестве ассигнований в рамках программ субсидирования авиаперевозок пассажиров", - сообщили...    читать дальше
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11 января 2018 года 18:09
Траты россиян на сладости растут
В 2017 году, по предварительным оценкам, россиянин тратил на кондитерские изделия в среднем 580-600 рублей в месяц против 500 рублей в 2016 году, подсчитали эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР). В то же время в декабре минувшего года россияне увеличили траты...    читать дальше
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11 января 2018 года 18:01
Банк "ДельтаКредит" выкупил по оферте 0,97% выпуска облигаций серии 12-ИП на 47 млн рублей
Банк "ДельтаКредит" выкупил по оферте 47 тыс. 13 облигаций серии 12-ИП по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска облигаций 12-ИП составляет 5 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 0,97% выпуска. Оферта исполнена в срок.

Агентом...    читать дальше
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11 января 2018 года 17:58
Фондовая Америка открылась на подъеме
Американские фондовые индексы растут в начале торгов. Инвесторы оценивают статданные из США и новости крупных компаний.

Как стало известно в четверг, цены производителей в США (индекс PPI) в декабре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,6%...    читать дальше
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11 января 2018 года 17:45
В минувшем году авиакомпании РФ увеличили международные перевозки на 35%
Российские авиакомпании в 2017 году увеличили международные перевозки на 35% относительно показателя за 2016 год, внутренние - на 10%, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов сегодня на пресс-конференции.

"За 2017 год мы увеличили количество пассажиров, перевезенных...    читать дальше
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11 января 2018 года 17:38
В период проведения ЧМ-2018 в России могут ограничить цены на авиабилеты
Правительство РФ может принять решение об ограничении цен на авиабилеты в период проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России.

"Сейчас, в принципе, мы прорабатываем вопрос с правительством РФ о принятии постановления, аналогичного тому, которое...    читать дальше
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11 января 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,9818 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 475 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9818 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,8225 руб.,...    читать дальше
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11 января 2018 года 17:26
"Регион-инвест" установил ставку 5-го купона облигаций БО-02 в размере 9,53%
ОО "Регион-инвест" установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,53% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты по купону составит 47,52 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Компания в январе 2016 года...    читать дальше
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