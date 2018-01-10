.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,9541 руб.
.
10 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,9541 руб.
|0
10 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 986 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9541 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,7625 руб., максимальный - 57,095 руб. К этому времени было заключено 19632 сделки. Объем торгов составил 158660,67 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,96 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 января 2018 года 21:00
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,88 пункта (0,309%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2232,27 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.10 января 2018 года 20:21
ПАО "Сибирский гостинец", реализующее проект по строительству крупного производства сублимированных продуктов в особой экономической зоне "Моглино", проведет реструктуризацию биржевых облигаций серии БО-001Р-01, говорится в сообщении эмитента. Для целей... читать дальше
.10 января 2018 года 19:46
Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел облигации 12-14-й серий по цене 100% от номинала на общую сумму 2,3 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Банк приобрел 322,895 тыс. бондов 12-й серии (6,5% выпуска), 901,767 тыс. бумаг 13-й серии (18%... читать дальше
.10 января 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 января выросла на 0,12% и составила 25041,057 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25041,057 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 30,727 млрд руб., или на...
.10 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7243 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6984 руб., максимальный -... читать дальше
.10 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,9541 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 986 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9541 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.10 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1228 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,2212 руб. Минимальный курс евро составил 67,74 руб.,... читать дальше
.10 января 2018 года 19:03
Известный американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет полагает, что ажиотаж вокруг биткойна и других криптовалют вряд ли закончится хорошо. "В плане криптовалют в целом, я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец, - заявил У.Баффет в интервью CNBC. -... читать дальше
.10 января 2018 года 18:59
Рынок акций РФ, открывшийся в зеленой зоне, и завершил среду в мажоре. Фондовые индикаторы Европы изменялись в ходе торгов разнонаправленно. Азиатские фондовые индексы изменились слабо, при этом гонконгский индекс поднялся 12-ю сессию подряд, чего не... читать дальше
.10 января 2018 года 18:54
После выхода Великобритании из Евросоюза бюджет ЕС будет недополучать каждый год 12-15 млрд евро, заявил член Еврокомиссии по бюджету Гюнтер Эттингер. "Соединенное Королевство - это очень большая страна, на которую приходится около 10% доходов (бюджета ЕС)", - сказал... читать дальше
.10 января 2018 года 18:48
Минэкономразвития вынесло на общественное обсуждение законопроект "О публичной нефинансовой отчетности", регулирующий раскрытие информации о деятельности компаний в области социальных и корпоративных отношений, экологии, охраны труда. Обсуждение опубликованного... читать дальше
.10 января 2018 года 18:40
Цены на золото выросли в среду до более чем 4-месячного максимума на фоне ослабления доллара и сообщений о том, что китайские власти рекомендовали замедлить или приостановить покупки US Treasuries. На торгах в Лондоне золото подорожало до $1327 за тройскую унцию, пишет... читать дальше
.10 января 2018 года 18:33
Запасы нефти в США упали за период с 29 декабря по 5 января на 4948 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4135 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4948 тыс. баррелей - до 419,515 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4135 тыс. баррелей и составили 237,322 млн баррелей,... читать дальше
.10 января 2018 года 18:25
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов и могут завершить среду падением впервые в этом году. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:15 мск 10 января снизился на 0,2% и составил 25329,5 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 0,3% - до 2744,08 пункта. Nasdaq... читать дальше
.10 января 2018 года 18:21
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26212 с погашением 19 января 2028 года составила 98,1022% от номинала, что соответствует доходности 7,45% годовых, говорится в... читать дальше
.10 января 2018 года 18:18
Правительство РФ утвердило критерии отнесения объектов АПК к объектам концессионных соглашений. Постановление правительства "Об утверждении критериев отнесения объектов производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.