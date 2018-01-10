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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 29 декабря по 5 января на 4948 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4135 тыс. баррелей
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10 января 2018 года 18:33
Запасы нефти в США упали за период с 29 декабря по 5 января на 4948 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4135 тыс. баррелей
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10 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4948 тыс. баррелей - до 419,515 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4135 тыс. баррелей и составили 237,322 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 4254 тыс. баррелей, достигнув 143,088 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3750 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 3550 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2250 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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10 января 2018 года 18:33
Запасы нефти в США упали за период с 29 декабря по 5 января на 4948 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4135 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4948 тыс. баррелей - до 419,515 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4135 тыс. баррелей и составили 237,322 млн баррелей,... читать дальше
.10 января 2018 года 18:25
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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26212 с погашением 19 января 2028 года составила 98,1022% от номинала, что соответствует доходности 7,45% годовых, говорится в... читать дальше
.10 января 2018 года 18:18
Правительство РФ утвердило критерии отнесения объектов АПК к объектам концессионных соглашений. Постановление правительства "Об утверждении критериев отнесения объектов производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной... читать дальше
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В этом году одним из приоритетов деятельности ЕК станет реализации реформы Экономического и валютного союза
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.10 января 2018 года 17:48
Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире с активами на $1,1 трлн, собирается начать вложения в непубличные компании. На этой неделе Norges Bank Investment Management (NBIM), отвечающая за... читать дальше
.10 января 2018 года 17:38
Инфляция в Белоруссии в 2017 году составила 4,6%, говорится в сообщении Национального статкомитета (Белстат). Цены на товары и услуги в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,2%. Цены на продовольственные товары за год (декабрь 2017 года к... читать дальше
.10 января 2018 года 17:30
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Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России разделен на департамент финансовых технологий и департамент проектов и процессов, следует из пресс-релиза регулятора. Директором нового департамента финтеха с 9 января назначена Алиса... читать дальше
.10 января 2018 года 17:08
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.10 января 2018 года 16:57
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Отмена НДС на железнодорожные перевозки дальнего следования будет действовать до 1 января 2030 года, правительство должно проконтролировать целевое использование высвобождающихся средств на обновление подвижного состава, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы отменили... читать дальше
.10 января 2018 года 16:40
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.10 января 2018 года 16:39
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-226 на 68 млрд 339,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
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