Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,9339 руб.

10 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9339 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,76 руб., максимальный - 57,0875 руб. Было заключено 12167 сделок. Объем торгов составил 71230,84 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,93 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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