Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,0569 руб.

10 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0569 руб.

Минимальный курс евро составил 67,725 руб., максимальный - 68,485 руб. Было заключено 2806 сделок. Объем торгов составил 12111,14 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,35 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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