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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 56,8734 руб.
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10 января 2018 года 12:37
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 56,8734 руб.
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10 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 56,8734 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,29 коп. Это автоматическое сообщение.
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