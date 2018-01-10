Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1413,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3388,61 млрд руб.

10 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 января составили по Российской Федерации 1413,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1005 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1930,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1434,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 января составили 3388,61 млрд руб. против 2371,75861 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.