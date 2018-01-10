ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,0463 руб.

10 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 57,0463 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,39 коп.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4948 тыс. баррелей - до 419,515 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4135 тыс. баррелей и составили 237,322 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 4135 тыс. баррелей и составили 237,322 млн баррелей,... читать дальше

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Фондовые индексы США снижаются в начале торгов и могут завершить среду падением впервые в этом году. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:15 мск 10 января снизился на 0,2% и составил 25329,5 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 0,3% - до 2744,08 пункта. Nasdaq... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:15 мск 10 января снизился на 0,2% и составил 25329,5 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 0,3% - до 2744,08 пункта. Nasdaq... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26212 с погашением 19 января 2028 года составила 98,1022% от номинала, что соответствует доходности 7,45% годовых, говорится в... читать дальше

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Правительство РФ утвердило критерии отнесения объектов АПК к объектам концессионных соглашений. Постановление правительства "Об утверждении критериев отнесения объектов производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной... Постановление правительства "Об утверждении критериев отнесения объектов производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной... читать дальше

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В 2017 году российские рыбопромышленники добыли 4,774 млн тонн рыбы (с учетом добычи пресноводных объектов в объеме 113,4 тыс. тонн), что на 2% (на 92,3 тыс. тонн) больше, чем в 2016 году. Как говорится в сообщении Росрыболовства, прошлый год стал рекордным по объему... Как говорится в сообщении Росрыболовства, прошлый год стал рекордным по объему... читать дальше

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Европейская комиссия в среду на своем первом в этом году заседании обсудила институциональные приоритеты на предстоящий рабочий год, сообщила пресс-служба ЕК. Речь шла о реализации реформы Экономического и валютного союза, укреплении безопасности границ ЕС, пересмотре... Речь шла о реализации реформы Экономического и валютного союза, укреплении безопасности границ ЕС, пересмотре... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире с активами на $1,1 трлн, собирается начать вложения в непубличные компании. На этой неделе Norges Bank Investment Management (NBIM), отвечающая за... На этой неделе Norges Bank Investment Management (NBIM), отвечающая за... читать дальше

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Инфляция в Белоруссии в 2017 году составила 4,6%, говорится в сообщении Национального статкомитета (Белстат). Цены на товары и услуги в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,2%. Цены на товары и услуги в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,2%. Цены на продовольственные товары за год (декабрь 2017 года к... Цены на продовольственные товары за год (декабрь 2017 года к... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9339 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,76 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,76 руб.,... читать дальше

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Инвестиционный комитет ПАО "НК "Роснефть" рассмотрел вопрос о возможном участии компании в объявленном аукционе по продаже газовых активов ПАО "АК "АЛРОСА". По итогам рассмотрения принято решение о неучастии в аукционе, говорится в сообщении нефтяной компании. Как... Как... читать дальше

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Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России разделен на департамент финансовых технологий и департамент проектов и процессов, следует из пресс-релиза регулятора. Директором нового департамента финтеха с 9 января назначена Алиса... Директором нового департамента финтеха с 9 января назначена Алиса... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) ожидает роста ВВП Грузии в 2018 году на 4,2%, в 2019 году - на 4,7%, говорится в обзоре ВБ "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects). В июне прошлого года ВБ прогнозировал увеличение ВВП Грузии в 2018 году на 4%, в 2019 году... В июне прошлого года ВБ прогнозировал увеличение ВВП Грузии в 2018 году на 4%, в 2019 году... читать дальше

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В 2017 году потребление электроэнергии в целом по России составило 1059,5 млрд кВт ч, что на 0,5% больше, чем в 2016 году, свидетельствуют оперативные данные АО "СО ЕЭС". Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2017 году составило 1039,7 млрд кВт ч,... Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2017 году составило 1039,7 млрд кВт ч,... читать дальше

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Отмена НДС на железнодорожные перевозки дальнего следования будет действовать до 1 января 2030 года, правительство должно проконтролировать целевое использование высвобождающихся средств на обновление подвижного состава, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы отменили... "Мы отменили... читать дальше

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Государство окажет поддержку кредитами тем иностранным партнерам, которые заинтересуются продукцией "Тверьвагонзавода" (ТВЗ), пообещал президент РФ Владимир Путин. "Мы сейчас обсуждали с вашим главным акционером возможности поставок подвижного состава - трамваев,... "Мы сейчас обсуждали с вашим главным акционером возможности поставок подвижного состава - трамваев,... читать дальше

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0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-226 на 68 млрд 339,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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