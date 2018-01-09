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09 января 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7435 руб.

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9 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3265 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7435 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,7101 руб., максимальный - 8,7942 руб. Было заключено 127 сделок. Объем торгов составил 265,29 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,742 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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