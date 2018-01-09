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09 января 2018 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,0459 руб.

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9 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5642 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0459 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,8125 руб., максимальный - 57,1775 руб. Было заключено 11520 сделок. Объем торгов составил 59301,1 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,06 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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