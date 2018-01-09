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09 января 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,1566 руб.
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9 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,1566 руб. Минимальный курс евро составил 67,7725 руб., максимальный - 68,36 руб. Было заключено 3619 сделок. Объем торгов составил 22742,7 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,8275 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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