Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,1566 руб.

9 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,1566 руб.

Минимальный курс евро составил 67,7725 руб., максимальный - 68,36 руб. Было заключено 3619 сделок. Объем торгов составил 22742,7 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,8275 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.