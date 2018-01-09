ЦБ РФ установил курс евро с 10 января в размере 68,2103 руб.

9 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 68,2103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,65 коп.

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Рынок акций РФ вырос по итогам торгов на растущей нефти и позитиве на мировых рынках. Индекс МосБиржи обновил максимум почти за год на возросших оборотах торгов. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли во вторник, японские Topix и Nikkei 225... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли во вторник, японские Topix и Nikkei 225... читать дальше

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Южнокорейская Hyundai Motor снизила продажи в мире в прошлом году на 6,5% - до 4 млн 504,825 тыс. автомобилей, сообщается в пресс-релизе компании. В том числе зарубежные поставки уменьшились на 8,2%, составив 3 млн 815,886 тыс. машин, что в основном было обусловлено... В том числе зарубежные поставки уменьшились на 8,2%, составив 3 млн 815,886 тыс. машин, что в основном было обусловлено... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжила сегодня перестановки в министерствах, сообщает сайт газеты The Guardian. Во вторник изменения произошли среди государственных министров - младших министров, не входящих в состав кабинета. Джо Джонсон, младший брат... Джо Джонсон, младший брат... читать дальше

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"Газпром" начинает закупки труб большого диаметра (ТБД) для новых инвестиционных проектов у "Загорского трубного завода" (ЗТЗ), тогда как раньше ЗТЗ был аттестован только для поставок ТБД для проведения ремонтных работ. Как сообщается в материалах "Газпрома", в... Как сообщается в материалах "Газпрома", в... читать дальше

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Потребительские цены в Венесуэле в прошлом году выросли на 2616%, что является мировым рекордом, свидетельствуют данные оппозиционной Национальной ассамблеи (парламент страны). В том числе в декабре инфляция составляла 85%, отмечает The Sydney Morning... читать дальше

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Объем золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) по состоянию на конец 2017 года составил почти 2,363 тыс. тонн (76 млн унций) на $98,1 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). За год приток золота в ETF составил 197,5 тонны на сумму $8,2... За год приток золота в ETF составил 197,5 тонны на сумму $8,2... читать дальше

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Тинькофф банк приобрел по оферте 550 млн 848 тыс. биржевых облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 18,36%... Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 18,36%... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный рост, оставаясь на исторических максимумах. За последние 12 месяцев основные фондовые индексы выросли на 21-27%. За последние 12 месяцев основные фондовые индексы выросли на 21-27%. Во вторник самый значительный подъем демонстрируют акции производителей потребительских... Во вторник самый значительный подъем демонстрируют акции производителей потребительских... читать дальше

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Отгрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в 2017 году составила 55,1 млн тонн, что на 24% больше, чем в 2016 году, следует из материалов компании. В декабре 2017 КТК прокачал рекордные 5,2 млн тонн нефти, что на 4% больше, чем в ноябре... В декабре 2017 КТК прокачал рекордные 5,2 млн тонн нефти, что на 4% больше, чем в ноябре... читать дальше

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Поставки алюминиевого проката японскими производителями на внутренний рынок и на экспорт в ноябре уменьшились на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как свидетельствуют данные Японской алюминиевой ассоциации, они составили 174,835 тыс. тонн против 178,021... Как свидетельствуют данные Японской алюминиевой ассоциации, они составили 174,835 тыс. тонн против 178,021...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5642 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0459 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,8125 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,8125 руб.,... читать дальше

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ПАО "Роствертол" (Ростов-на-Дону) планирует привлечь 18 млрд 228 млн рублей в рамках допэмиссии акций. Как говорится в сообщении "Роствертола", компания намерена разместить 1,2 млрд обыкновенных акций номиналом 1 рубль по закрытой подписке в пользу ГК "Ростех" и АО... Как говорится в сообщении "Роствертола", компания намерена разместить 1,2 млрд обыкновенных акций номиналом 1 рубль по закрытой подписке в пользу ГК "Ростех" и АО... читать дальше

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Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 году увеличилось впервые за последние три года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В прошлом году показатель повысился на 27% - до 2029 по... В прошлом году показатель повысился на 27% - до 2029 по... читать дальше

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января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-225 на 75 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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МВД РФ планирует сократить 10 тыс. неукомплектованных и иных должностей в структуре Госавтоинспекции (ГАИ), сокращенные сотрудники могут перейти на другие должности в ведомстве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре МВД РФ, "Указанные организационно-штатные... "Указанные организационно-штатные... читать дальше

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Россия в 2018 году заняла 48-е место в ежегодном Индексе паспортов, разделив его с Молдавией и Черногорией, свидетельствуют данные ежегодный Индекса паспортов, опубликованного компанией Henley & Partners во вторник. Индекс ранжирует страны по возможности посещать различные... читать дальше

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