Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1930,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2371,76 млрд руб.

9 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 января составили по Российской Федерации 1930,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1434,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2224 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1642,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 января составили 2371,76 млрд руб. против 1853,00664 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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