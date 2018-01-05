.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1201 руб.
.
05 января 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1201 руб.
|0
5 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 301 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1201 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1201 руб., максимальный - 9,1201 руб. Была заключена 1 сделка. Объем торгов составил 0,01 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1201 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 января 2018 года 21:00
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,81 пункта (0,446%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2207,41 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.05 января 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 января выросла на 0,69% и составила 24708,847 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 24708,847 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 169,644 млрд руб., или на...
.05 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,0143 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0143 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.05 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6982 руб. Минимальный курс евро составил 68,49 руб.,... читать дальше
.05 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 301 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1201 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1201 руб., максимальный - 9,1201... читать дальше
.05 января 2018 года 17:01
Финансирование капитальных вложений ПАО "ФСК ЕЭС" в период 2017-2020 гг. составит 386,76 млрд руб. с НДС, следует из материалов Минэнерго, опубликованных на сайте ведомства. Согласно приложению к приказу Минэнерго, из этой суммы за счет тарифов будет профинансировано... читать дальше
.05 января 2018 года 16:51
Россия обращается к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом высказать позицию по высылке российских журналистов из Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от Представителя Организации... читать дальше
.05 января 2018 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,39 пункта (0,109%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2195,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2201,69 (+0,19%) пункта, минимальное - 2188,35... читать дальше
.05 января 2018 года 15:44
Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже"; рубль слегка усилил снижение к бивалютной корзине
Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слегка усилил снижение к бивалютной корзине, отыгрывая негативную динамику в ценах на нефть. Курс доллара США составил 57,02 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 17,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих... читать дальше
.05 января 2018 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,83 пункта (0,129%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2194,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2201,69 (+0,19%) пункта, минимальное - 2188,35... читать дальше
.05 января 2018 года 14:03
Конституционный суд Молдавии (КСМ) в пятницу вновь временно отстранил от должности президента Игоря Додона, решение принято по запросу депутата от Демократической партии Сергея Сырбу, который обратился в КСМ накануне. Представляющий правящую коалицию депутат обосновал... читать дальше
.05 января 2018 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,45 пункта (0,248%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2192,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2201,69 (+0,19%) пункта, минимальное - 2188,35... читать дальше
.05 января 2018 года 12:12
"Альфа-банк" просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа - Рогозин
Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал решение "Альфа-банка" прекратить обслуживать счета оборонных предприятий из-за санкций. "Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", -...
.05 января 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 5 января составил 56,9944 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 936 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,9944 руб. По... читать дальше
.05 января 2018 года 11:18
Ежегодный ввод жилья в столице в ближайшие три года составит от 3 до 4 млн кв. м, заявил "Интерфаксу" заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин. "По нашим оценкам, в ближайшие три года ввод жилья в городе как за счет бюджета,... читать дальше
.05 января 2018 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1223 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,9657... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.