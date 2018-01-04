Запасы нефти в США упали за период с 22 декабря по 29 декабря на 7419 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4813 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 4700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,63 пункта (2,073%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2197,6 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 24539,203 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 403,757 млрд руб., или на...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7419 тыс. баррелей - до 424,463 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4813 тыс. баррелей и составили 233,187 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 4813 тыс. баррелей и составили 233,187 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1443 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 364 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0899 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0599 руб., максимальный - 9,12... Минимальный курс юаня составил 9,0599 руб., максимальный - 9,12... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1380 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9169 руб. Минимальный курс евро составил 68,72 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,72 руб.,... читать дальше

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Сведения по зондированию Земли, полученные от гражданских и иностранных спутников, лишены статуса государственной тайны. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее статусом государственной тайны были наделены все... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют рост в четверг вслед за общемировым ралли на фоне повышения цен на сырье, позитивных статданных и сохранения доходности гособлигаций у рекордно низких отметок. Dow Jones Industrial Average обновил внутридневной рекорд и впервые в... читать дальше

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Более 20 станций метро может быть открыто в Москве в этом году, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Этот год в столице станет годом строительства метро. Мы планируем открыть целый ряд участков на... читать дальше

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко исключен из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. На его место, председателем оргкомитета...

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Президент РФ Владимир Путин включил полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева в состав Совета Безопасности Российской Федерации. Тем же указом Николай Цуканов исключен из состава Совета Безопасности РФ. Согласно документу Путин также распорядился... читать дальше

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Китай вложит 13,8 млрд юаней ($2,1 млрд) в строительство технопарка в Пекине, который будет посвящен разработкам и проектам, связанным с искусственным интеллектом и облачными вычислениями. Как сообщает агентство "Синьхуа", технопарк будет расположен в пекинском пригороде... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,66 пункта (1,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2181,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2189,42 (+1,69%) пункта,... читать дальше

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Удобные пересадки между станциями Московского центрального кольца (МЦК) и платформами всех радиальных направлений железных дорог в столице планируется обустроить до конца этого года, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... читать дальше

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Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк заявил, что Польша может подписать новый контракт на поставку российского газа в том случае, если цена не будет привязана к цене нефти, пишет "Коммерсантъ". "Мы не можем повторять ошибок, которые поставили Польшу в... читать дальше

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