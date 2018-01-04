.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США упали за период с 22 декабря по 29 декабря на 7419 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4813 тыс. баррелей
.
ГЛАВНОЕ
Правительство решило все задачи стоящие перед экономикой
Путин заявил, что правительство за последние пять лет сделало больше, чем было возможно. По его словам, рекордно низкая инфляция - заслуга не только ЦБ, но и экономического блока правительства
 
С Новым годом и Рождеством!
орогие читатели, коллеги, партнеры, друзья! Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! Желаем Вам в 2018 году финансового здоровья, делового оптимизма, удачного выбора, веры в себя и крепости рубля! Ваш "Финмаркет"
 
Инфляция в декабре составила 0,4%, за год - 2,5% - Росстат
В декабре 2017 года инфляция составила 0,4% после 0,2% в ноябре и октябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,5% - минимум за всю новейшую историю. Предыдущий минимум был...
 
Снижение инвестиционной активности приостановилось - ЦБ
Инвестиции в основной капитал по итогам 2017 года вырастут на 3,2–3,6%, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического бюллетеня Банка России "Экономика: факты, оценки, комментарии". Таким образом, снижение инвестиционной активности...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

04 января 2018 года 19:22

Запасы нефти в США упали за период с 22 декабря по 29 декабря на 7419 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4813 тыс. баррелей

 0  
4 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7419 тыс. баррелей - до 424,463 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 4813 тыс. баррелей и составили 233,187 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 8899 тыс. баррелей, достигнув 138,834 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 4700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 января 2018 года 20:01
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 4 января растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,63 пункта (2,073%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2197,6 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на...    читать дальше
.
04 января 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 января выросла на 1,67% и составила 24539,203 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 24539,203 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 403,757 млрд руб., или на...
.
04 января 2018 года 19:22
Запасы нефти в США упали за период с 22 декабря по 29 декабря на 7419 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4813 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7419 тыс. баррелей - до 424,463 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 4813 тыс. баррелей и составили 233,187 млн баррелей,...    читать дальше
.
04 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,1443 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1443 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
04 января 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0899 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 364 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0899 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0599 руб., максимальный - 9,12...    читать дальше
.
04 января 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,9169 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1380 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9169 руб.

Минимальный курс евро составил 68,72 руб.,...    читать дальше
.
04 января 2018 года 18:59
Данные иностранных и гражданских спутников по зондированию Земли лишены статуса гостайны в РФ
Сведения по зондированию Земли, полученные от гражданских и иностранных спутников, лишены статуса государственной тайны. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее статусом государственной тайны были наделены все...    читать дальше
.
04 января 2018 года 18:47
Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку 25000 пунктов
Американские фондовые индексы демонстрируют рост в четверг вслед за общемировым ралли на фоне повышения цен на сырье, позитивных статданных и сохранения доходности гособлигаций у рекордно низких отметок. Dow Jones Industrial Average обновил внутридневной рекорд и впервые в...    читать дальше
.
04 января 2018 года 17:55
Более 20 станций метро может быть открыто в Москве в 2018 году
Более 20 станций метро может быть открыто в Москве в этом году, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Этот год в столице станет годом строительства метро. Мы планируем открыть целый ряд участков на...    читать дальше
.
04 января 2018 года 17:05
В.Мутко исключен из оргкомитета "Россия-2018"
Вице-премьер РФ Виталий Мутко исключен из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. На его место, председателем оргкомитета...
.
04 января 2018 года 17:02
В.Путин включил А.Гордеева в состав Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин включил полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева в состав Совета Безопасности Российской Федерации. Тем же указом Николай Цуканов исключен из состава Совета Безопасности РФ. Согласно документу Путин также распорядился...    читать дальше
.
04 января 2018 года 17:00
Китай вложит $2,1 млрд в строительство технопарка в Пекине
Китай вложит 13,8 млрд юаней ($2,1 млрд) в строительство технопарка в Пекине, который будет посвящен разработкам и проектам, связанным с искусственным интеллектом и облачными вычислениями. Как сообщает агентство "Синьхуа", технопарк будет расположен в пекинском пригороде...    читать дальше
.
04 января 2018 года 16:28
Президент РФ разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром
Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных...    читать дальше
.
04 января 2018 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 4 января растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,66 пункта (1,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2181,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2189,42 (+1,69%) пункта,...    читать дальше
.
04 января 2018 года 15:38
В 2018 году в Москве обустроят пересадки между МЦК и железнодорожными платформами
Удобные пересадки между станциями Московского центрального кольца (МЦК) и платформами всех радиальных направлений железных дорог в столице планируется обустроить до конца этого года, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и...    читать дальше
.
04 января 2018 года 15:14
Польша может подписать новый газовый контракт на поставку российского газа без привязки к цене на нефть
Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк заявил, что Польша может подписать новый контракт на поставку российского газа в том случае, если цена не будет привязана к цене нефти, пишет "Коммерсантъ". "Мы не можем повторять ошибок, которые поставили Польшу в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.