.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 22 декабря по 29 декабря на 7419 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4813 тыс. баррелей
.
04 января 2018 года 19:22
Запасы нефти в США упали за период с 22 декабря по 29 декабря на 7419 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4813 тыс. баррелей
|0
4 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7419 тыс. баррелей - до 424,463 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4813 тыс. баррелей и составили 233,187 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 8899 тыс. баррелей, достигнув 138,834 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 4700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
04 января 2018 года 20:01
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,63 пункта (2,073%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2197,6 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
.04 января 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 января выросла на 1,67% и составила 24539,203 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 24539,203 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 403,757 млрд руб., или на...
.04 января 2018 года 19:22
Запасы нефти в США упали за период с 22 декабря по 29 декабря на 7419 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4813 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7419 тыс. баррелей - до 424,463 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4813 тыс. баррелей и составили 233,187 млн баррелей,... читать дальше
.04 января 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,1443 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1443 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.04 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 364 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0899 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0599 руб., максимальный - 9,12... читать дальше
.04 января 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1380 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9169 руб. Минимальный курс евро составил 68,72 руб.,... читать дальше
.04 января 2018 года 18:59
Сведения по зондированию Земли, полученные от гражданских и иностранных спутников, лишены статуса государственной тайны. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее статусом государственной тайны были наделены все... читать дальше
.04 января 2018 года 18:47
Американские фондовые индексы демонстрируют рост в четверг вслед за общемировым ралли на фоне повышения цен на сырье, позитивных статданных и сохранения доходности гособлигаций у рекордно низких отметок. Dow Jones Industrial Average обновил внутридневной рекорд и впервые в... читать дальше
.04 января 2018 года 17:55
Более 20 станций метро может быть открыто в Москве в этом году, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Этот год в столице станет годом строительства метро. Мы планируем открыть целый ряд участков на... читать дальше
.04 января 2018 года 17:05
Вице-премьер РФ Виталий Мутко исключен из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. На его место, председателем оргкомитета...
.04 января 2018 года 17:02
Президент РФ Владимир Путин включил полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева в состав Совета Безопасности Российской Федерации. Тем же указом Николай Цуканов исключен из состава Совета Безопасности РФ. Согласно документу Путин также распорядился... читать дальше
.04 января 2018 года 17:00
Китай вложит 13,8 млрд юаней ($2,1 млрд) в строительство технопарка в Пекине, который будет посвящен разработкам и проектам, связанным с искусственным интеллектом и облачными вычислениями. Как сообщает агентство "Синьхуа", технопарк будет расположен в пекинском пригороде... читать дальше
.04 января 2018 года 16:28
Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных... читать дальше
.04 января 2018 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,66 пункта (1,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2181,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2189,42 (+1,69%) пункта,... читать дальше
.04 января 2018 года 15:38
Удобные пересадки между станциями Московского центрального кольца (МЦК) и платформами всех радиальных направлений железных дорог в столице планируется обустроить до конца этого года, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... читать дальше
.04 января 2018 года 15:14
Польша может подписать новый газовый контракт на поставку российского газа без привязки к цене на нефть
Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк заявил, что Польша может подписать новый контракт на поставку российского газа в том случае, если цена не будет привязана к цене нефти, пишет "Коммерсантъ". "Мы не можем повторять ошибок, которые поставили Польшу в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.