Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0899 руб.

4 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 364 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0899 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0599 руб., максимальный - 9,12 руб. Было заключено 3 сделки. Объем торгов составил 0,04 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0599 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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