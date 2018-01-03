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03 января 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1292 руб.

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3 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2811 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1292 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,852 руб., максимальный - 9,1999 руб. Было заключено 12 сделок. Объем торгов составил 0,25 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0998 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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