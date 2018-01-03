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03 января 2018 года 09:15
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,8668 руб.
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3 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 68,8668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,07 коп.
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03 января 2018 года 16:24
Новый зенитный артиллерийский комплекс для борьбы с крылатыми ракетами, беспилотниками, самолетами, вертолетами, системами залпового огня и высокоточным оружием создают для российских сухопутных войск, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций... читать дальше
.03 января 2018 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,59 пункта (1,545%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2142,33 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2141,85 (+1,52%) пункта, минимальное -... читать дальше
.03 января 2018 года 15:39
Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть и спросу мировых инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции. Курс доллара США составил 57,44 руб./$1 в 15:00 по... читать дальше
.03 января 2018 года 14:59
Египет отказался от торговли биткойном - главный муфтий страны шейх Шавки Аллам издал фетву, запрещающую операции с криптовалютой, передает ВВС. По словам Аллама, биткойн "запрещен исламом", поскольку его сопровождают "мошенничество, обман и невежество". Фетва - правовая позиция... читать дальше
.03 января 2018 года 14:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,95 пункта (1,325%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2137,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2138,7 (+1,37%) пункта, минимальное - 2114,59... читать дальше
.03 января 2018 года 13:45
Государственное управление валютного контроля КНР ужесточило правила снятия за рубежом наличных денежных средств с личных банковских карт. Эти шаги предпринимаются для ограничения отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов. Общая сумма... читать дальше
.03 января 2018 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,35 пункта (1,249%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2136,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2138,7 (+1,37%) пункта,... читать дальше
.03 января 2018 года 12:51
В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, сообщили в среду в министерстве обороны России. Инцидент произошел 31 декабря. "При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет... читать дальше
.03 января 2018 года 12:29
"Мечел" получил согласие более 75% кредиторов на реструктуризацию PXF на $1 млрд, сообщила компания. Условия реструктуризации предполагают пролонгацию срока погашения кредита до первого квартала 2022 года и снижение процентной ставки до уровня LIBOR + 3,5% годовых с... читать дальше
.03 января 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 3 января составил 57,5046 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1582 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,5046 руб. По... читать дальше
.03 января 2018 года 11:24
Политический кризис, возникший в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, обошелся Испании в 1 млрд евро, заявил министр экономики страны Луис де Гиндос в интервью местному радио. По его словам, убытки обусловлены замедлением экономики региона, возникшим после... читать дальше
.03 января 2018 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,4907... читать дальше
.03 января 2018 года 10:38
Доллар США снижается, а евро немного подрос на "Московской бирже", рубль слегка укрепился к бивалютной корзине
Доллар США снижается, а евро немного подрос на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая высокие цены на нефть и спрос инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне... читать дальше
.03 января 2018 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,81 пункта (0,655%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2123,55 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 9,7 пункта (0,84%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.03 января 2018 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1945 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,4683... читать дальше
.03 января 2018 года 09:48
Цены на нефть эталонных марок практически стабильны в среду после снижения днем ранее. Тем не менее, котировки остаются вблизи двухлетних максимумов, отмечает MarketWatch. Опасения относительно перебоев с поставками в Северном море и Ливии несколько ослабели. Тем не менее,... читать дальше
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