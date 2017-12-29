.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,666 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Правительство решило все задачи стоящие перед экономикой
Путин заявил, что правительство за последние пять лет сделало больше, чем было возможно. По его словам, рекордно низкая инфляция - заслуга не только ЦБ, но и экономического блока правительства
 
С Новым годом и Рождеством!
орогие читатели, коллеги, партнеры, друзья! Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! Желаем Вам в 2018 году финансового здоровья, делового оптимизма, удачного выбора, веры в себя и крепости рубля! Ваш "Финмаркет"
 
Инфляция в декабре составила 0,4%, за год - 2,5% - Росстат
В декабре 2017 года инфляция составила 0,4% после 0,2% в ноябре и октябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,5% - минимум за всю новейшую историю. Предыдущий минимум был...
 
Снижение инвестиционной активности приостановилось - ЦБ
Инвестиции в основной капитал по итогам 2017 года вырастут на 3,2–3,6%, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического бюллетеня Банка России "Экономика: факты, оценки, комментарии". Таким образом, снижение инвестиционной активности...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

29 декабря 2017 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,666 руб.

 0  
29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1270 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,666 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,4725 руб., максимальный - 57,9275 руб. К этому времени было заключено 16544 сделки. Объем торгов составил 106807,79 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,5575 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
29 декабря 2017 года 20:00
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 29 декабря растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,85 пункта (0,326%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2109,74 пункта.

К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 декабря выросла на 0,13% и составила 23840,969 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23840,969 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,331 млрд руб., или на...
.
29 декабря 2017 года 19:20
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
важаемые коллеги и друзья, коллектив RusBonds поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаем вам профессионального роста, успеха в труде, оптимизма и бодрости!

Пусть наступающий 2018 год станет для вас годом новых идей, новых свершений и...
.
29 декабря 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8481 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 318 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8481 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,82 руб., максимальный - 8,8962...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,666 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1270 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,666 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,1089 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1089 руб.

Минимальный курс евро составил 68,78 руб.,...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 18:59
В пятницу рынок акций РФ вырос на 3%, в 2017 году индекс МосБиржи снизился на 5,5%, индекс РТС подрос на 0,2%
Рынок акций РФ завершил последнюю торговую сессию в этом году ростом индикаторов на 0,3% на фоне позитивной динамик мировых площадок и дорожающей нефти.

В пятницу подросла фондовая Азия (за исключением просевшей Японии - Nikkei 225 потерял 0,1%, но остался вблизи...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 18:51
Нефть дорожает, завершая год на многолетнем максимуме
Цены на нефть растут в последнюю торговую сессию текущего года и завершают год на максимальных отметках с 2015 года.

Главным позитивным фактором для нефтяного рынка в уходящем году стало решение ОПЕК и партнеров картеля продлить соглашение об ограничении добычи до конца...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 18:43
АКРА присвоило банку "Союз" кредитный рейтинг BB+(RU)
АКРА присвоило банку "Союз" кредитный рейтинг BB+(RU), прогноз "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Кредитный рейтинг банка "Союз" обусловлен достаточно высокой вероятностью предоставления материнской структурой, СПАО "Ингосстрах", финансовой поддержки в...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 18:35
Президент РФ подписал закон о "налоговой амнистии"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Также признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 18:26
Прибыль Goldman Sachs в 4-м квартале может снизиться на $5 млрд из-за налоговой реформы
Американский банк Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что его прибыль в четвертом квартале 2017 года снизится примерно на $5 млрд из-за последствий налоговой реформы в США.

Как говорится в документах банка, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 18:23
АКРА присвоило банку "Союз" рейтинг "BB+(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 29 декабря присвоило банку "Союз" кредитный рейтинг "BB+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Как поясняется в сообщении, кредитный рейтинг банка обусловлен достаточно высокой...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 18:18
Путин подписал закон о лицензировании энергосбытовой деятельности
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении лицензирования энергосбытовой деятельности, в котором подробно изложена вся процедура получения лицензий и установлены требования к компаниям. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 18:09
Фондовые индексы США завершают год в плюсе
Американские фондовые индексы демонстрируют слабые и разнонаправленные колебания в начале торгов в пятницу.

Эксперты отмечают, что объем торгов существенно ниже средних показателей за последние 30 сессий, поскольку многие трейдеры уже ушли на новогодние каникулы. Кроме...    читать дальше
.
29 декабря 2017 года 18:06
Россельхознадзор завершил инспекцию производителей томатов в Турции
Специалисты Россельхознадзора 29 декабря завершили в Турции инспектирование производителей томатов, готовых поставлять свою продукцию в РФ, сообщает служба.

Проверки проводились с 24 декабря в соответствии с планом, предоставленным турецкой...
.
29 декабря 2017 года 18:02
"Социальная инфраструктура 1" разместила 80,66% выпуска бондов с залоговым обеспечением на 1,8 млрд руб.
ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" 29 декабря завершило размещение 7-летних облигаций с залоговым обеспечением номинальным объемом 2,21 млрд рублей, реализовав 80,66% выпуска на сумму 1 млрд 782,600 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.