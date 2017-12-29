Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,6075 руб.

29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 674 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6075 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,4225 руб., максимальный - 57,885 руб. Было заключено 13172 сделки. Объем торгов составил 84965,08 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,83 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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