Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

29 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 01.01 по 07.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,85 пункта (0,326%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2109,74 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23840,969 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,331 млрд руб., или на...

.

важаемые коллеги и друзья, коллектив RusBonds поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам профессионального роста, успеха в труде, оптимизма и бодрости! Желаем вам профессионального роста, успеха в труде, оптимизма и бодрости! Пусть наступающий 2018 год станет для вас годом новых идей, новых свершений и... Пусть наступающий 2018 год станет для вас годом новых идей, новых свершений и...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 318 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8481 руб. Минимальный курс юаня составил 8,82 руб., максимальный - 8,8962... Минимальный курс юаня составил 8,82 руб., максимальный - 8,8962... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1270 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,666 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1089 руб. Минимальный курс евро составил 68,78 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,78 руб.,... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил последнюю торговую сессию в этом году ростом индикаторов на 0,3% на фоне позитивной динамик мировых площадок и дорожающей нефти. В пятницу подросла фондовая Азия (за исключением просевшей Японии - Nikkei 225 потерял 0,1%, но остался вблизи... В пятницу подросла фондовая Азия (за исключением просевшей Японии - Nikkei 225 потерял 0,1%, но остался вблизи... читать дальше

.

Цены на нефть растут в последнюю торговую сессию текущего года и завершают год на максимальных отметках с 2015 года. Главным позитивным фактором для нефтяного рынка в уходящем году стало решение ОПЕК и партнеров картеля продлить соглашение об ограничении добычи до конца... Главным позитивным фактором для нефтяного рынка в уходящем году стало решение ОПЕК и партнеров картеля продлить соглашение об ограничении добычи до конца... читать дальше

.

АКРА присвоило банку "Союз" кредитный рейтинг BB+(RU), прогноз "стабильный", говорится в сообщении агентства. Кредитный рейтинг банка "Союз" обусловлен достаточно высокой вероятностью предоставления материнской структурой, СПАО "Ингосстрах", финансовой поддержки в... Кредитный рейтинг банка "Союз" обусловлен достаточно высокой вероятностью предоставления материнской структурой, СПАО "Ингосстрах", финансовой поддержки в... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Также признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1... читать дальше

.

Американский банк Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что его прибыль в четвертом квартале 2017 года снизится примерно на $5 млрд из-за последствий налоговой реформы в США. Как говорится в документах банка, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на... Как говорится в документах банка, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 29 декабря присвоило банку "Союз" кредитный рейтинг "BB+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Как поясняется в сообщении, кредитный рейтинг банка обусловлен достаточно высокой... Как поясняется в сообщении, кредитный рейтинг банка обусловлен достаточно высокой... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении лицензирования энергосбытовой деятельности, в котором подробно изложена вся процедура получения лицензий и установлены требования к компаниям. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

.

Американские фондовые индексы демонстрируют слабые и разнонаправленные колебания в начале торгов в пятницу. Эксперты отмечают, что объем торгов существенно ниже средних показателей за последние 30 сессий, поскольку многие трейдеры уже ушли на новогодние каникулы. Кроме... Эксперты отмечают, что объем торгов существенно ниже средних показателей за последние 30 сессий, поскольку многие трейдеры уже ушли на новогодние каникулы. Кроме... читать дальше

.

Специалисты Россельхознадзора 29 декабря завершили в Турции инспектирование производителей томатов, готовых поставлять свою продукцию в РФ, сообщает служба. Проверки проводились с 24 декабря в соответствии с планом, предоставленным турецкой... Проверки проводились с 24 декабря в соответствии с планом, предоставленным турецкой...

.

ООО "СФО "Социальная инфраструктура 1" 29 декабря завершило размещение 7-летних облигаций с залоговым обеспечением номинальным объемом 2,21 млрд рублей, реализовав 80,66% выпуска на сумму 1 млрд 782,600 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды... Сбор заявок на бонды... читать дальше

.