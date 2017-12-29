29 декабря 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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29 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 01.01 по 07.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|03.01.2018
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Ноябрь 2017
|03.01.2018
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Декабрь 2017
|03.01.2018
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Декабрь 2017
|03.01.2018
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Ноябрь 2017
|04.01.2018
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Декабрь 2017
|04.01.2018
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Ноябрь 2017
|04.01.2018
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Декабрь 2017
|04.01.2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 декабря
|04.01.2018
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Ноябрь 2017
|04.01.2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 декабря
|04.01.2018
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 декабря
|05.01.2018
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Декабрь 2017
|05.01.2018
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Декабрь 2017
|05.01.2018
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Ноябрь 2017
|05.01.2018
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2017
|05.01.2018
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Декабрь 2017
|05.01.2018
|16:30
|Безработица в Канаде
|Декабрь 2017
|05.01.2018
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Ноябрь 2017
|05.01.2018
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Декабрь 2017
|05.01.2018
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Декабрь 2017
|05.01.2018
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Декабрь 2017
|05.01.2018
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Ноябрь 2017
|05.01.2018
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Ноябрь 2017
Это автоматическое сообщение.
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