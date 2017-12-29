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29 декабря 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,8951 руб.
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29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2812 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8951 руб. Минимальный курс евро составил 68,66 руб., максимальный - 69,2775 руб. Было заключено 3432 сделки. Объем торгов составил 17047,4 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,23 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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