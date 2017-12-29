Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 декабря

29 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2400,97 (+7,87) руб./грамм; на серебро - 31 (+0,43) руб./грамм; на платину - 1716,7 (+6,55) руб./грамм; на палладий - 1955,59 (-4,69) руб./грамм.

.

В декабре текущего года российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 15% - до 7,6 млн, свидетельствуют предварительные данные Росавиации. Всего по итогам 2017 года отечественные перевозчики обслужили 105 млн пассажиров, , что на 18,5% превышает результат за... Всего по итогам 2017 года отечественные перевозчики обслужили 105 млн пассажиров, , что на 18,5% превышает результат за... читать дальше

.

Во вторник, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 8203,99 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

Во вторник, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $85,35 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Во вторник, 9 января, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 75404,64 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

Россия в последний месяц 2017 года выполняла свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, следует из данных источника "Интерфакса", знакомого со статистикой. Так, за 28 дней декабря среднесуточная добыча нефти России составила 1,493 млн тонн или... Так, за 28 дней декабря среднесуточная добыча нефти России составила 1,493 млн тонн или... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ХК "Металлоинвест" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruAA-", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. По мнению агентства, компания сохраняет высокий уровень операционной рентабельности: выручка... По мнению агентства, компания сохраняет высокий уровень операционной рентабельности: выручка... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2812 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8951 руб. Минимальный курс евро составил 68,66 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 68,66 руб., максимальный -... читать дальше

.

ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2400,97 (+7,87) руб./грамм; на серебро - 31 (+0,43) руб./грамм; на платину - 1716,7 (+6,55) руб./грамм; на палладий - 1955,59 (-4,69) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Чистый отток капитала с фондового рынка РФ через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 21 по 27 декабря составил $50 млн против оттока $170 млн неделей ранее по данным EPFR Global, сообщил "Интерфаксу" главный стратег "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав... читать дальше

.

Цены на картофель в начале 2018 года могут вырасти. В то же время "борщевой набор" (белокочанная капуста, морковь и репчатый лук) не подорожает, прогнозируют эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как сообщается в обзоре, складывающаяся ситуация на рынке... Как сообщается в обзоре, складывающаяся ситуация на рынке... читать дальше

.

После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2 пункта (0,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2100,89 пункта. Максимальное значение... читать дальше

.

Правительство РФ утвердило правила расчета стоимости аренды аэродромов, которые привязаны к объему пассажиропотока арендующих их аэропортов. Постановление об утверждении "существенных условий договоров аренды аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной... Постановление об утверждении "существенных условий договоров аренды аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной... читать дальше

.

Инфляция в декабре составила 0,4%, за год - 2,5% - Росстат В декабре 2017 года инфляция составила 0,4% после 0,2% в ноябре и октябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,5% - минимум за всю новейшую историю. Предыдущий минимум был зафиксирован в 2016 году -... С начала года цены выросли на 2,5% - минимум за всю новейшую историю. Предыдущий минимум был зафиксирован в 2016 году -... читать дальше

.

Россельхозбанк (РСХБ) не планирует снижать объемы кредитования экономики, и прежде всего, агропромышленного сектора, заявил председатель правления банка Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Поддержка, которая оказывается Россельхозбанку, и... "Поддержка, которая оказывается Россельхозбанку, и... читать дальше

.

Внешэкономбанк (ВЭБ) 27 декабря разместил облигации серии ПБО-001Р-К002 на 10,1 млрд рублей, что составляет 67,33% выпуска номинальной стоимостью 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка. Ставка купона - 7,6% годовых. Бонды краткосрочные, срок обращения бумаг -... Ставка купона - 7,6% годовых. Бонды краткосрочные, срок обращения бумаг -... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в пятницу, при этом британский рынок поднимается и, вероятнее всего, завершит 2017 год на рекордной отметке, сообщает MarketWatch. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:21 мск... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:21 мск... читать дальше

.