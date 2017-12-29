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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 30 декабря в размере 68,8668 руб.
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В декабре 2017 года инфляция составила 0,4% после 0,2% в ноябре и октябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,5% - минимум за всю новейшую историю. Предыдущий минимум был...
 
Неприкосновенных банков в России больше нет
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29 декабря 2017 года 12:57

ЦБ РФ установил курс евро с 30 декабря в размере 68,8668 руб.

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29 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 68,8668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,07 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Всего по итогам 2017 года отечественные перевозчики обслужили 105 млн пассажиров, , что на 18,5% превышает результат за...    читать дальше
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29 декабря 2017 года 15:30
Во вторник, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 8203,99 млн руб.
Во вторник, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 8203,99 млн руб.

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29 декабря 2017 года 15:30
Во вторник, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $85,35 млн
Во вторник, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $85,35 млн.

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29 декабря 2017 года 15:30
Во вторник, 9 января, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 75404,64 млн руб.
Во вторник, 9 января, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 75404,64 млн руб.

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29 декабря 2017 года 15:24
В декабре среднесуточная добыча нефти в РФ составила 10,9 млн баррелей в сутки
Россия в последний месяц 2017 года выполняла свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, следует из данных источника "Интерфакса", знакомого со статистикой.

Так, за 28 дней декабря среднесуточная добыча нефти России составила 1,493 млн тонн или...    читать дальше
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29 декабря 2017 года 15:20
"Эксперт РА" присвоил Металлоинвесту рейтинг "ruAA-" со "стабильным" прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ХК "Металлоинвест" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruAA-", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

По мнению агентства, компания сохраняет высокий уровень операционной рентабельности: выручка...    читать дальше
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29 декабря 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,8951 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2812 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8951 руб.

Минимальный курс евро составил 68,66 руб., максимальный -...    читать дальше
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29 декабря 2017 года 15:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 декабря
ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2400,97 (+7,87) руб./грамм; на серебро - 31 (+0,43) руб./грамм; на платину - 1716,7 (+6,55) руб./грамм; на палладий - 1955,59 (-4,69) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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29 декабря 2017 года 15:06
Отток капитала из акций РФ через фонды за неделю составил $50 млн - EPFR
Чистый отток капитала с фондового рынка РФ через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 21 по 27 декабря составил $50 млн против оттока $170 млн неделей ранее по данным EPFR Global, сообщил "Интерфаксу" главный стратег "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав...    читать дальше
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29 декабря 2017 года 14:51
Картофель в начале 2018 года может подорожать - ИКАР
Цены на картофель в начале 2018 года могут вырасти. В то же время "борщевой набор" (белокочанная капуста, морковь и репчатый лук) не подорожает, прогнозируют эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Как сообщается в обзоре, складывающаяся ситуация на рынке...    читать дальше
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29 декабря 2017 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 29 декабря снижается
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2 пункта (0,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2100,89 пункта. Максимальное значение...    читать дальше
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Правительство РФ утвердило правила расчета стоимости аренды аэродромов, которые привязаны к объему пассажиропотока арендующих их аэропортов.

Постановление об утверждении "существенных условий договоров аренды аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной...    читать дальше
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29 декабря 2017 года 14:30
Инфляция в декабре составила 0,4%, за год - 2,5% - Росстат
В декабре 2017 года инфляция составила 0,4% после 0,2% в ноябре и октябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

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29 декабря 2017 года 14:19
Россельхозбанк не намерен снижать объемы кредитования экономики
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29 декабря 2017 года 14:04
ВЭБ разместил второй выпуск краткосрочных бондов на 10,1 млрд руб., следующее размещение - 17 января
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29 декабря 2017 года 13:57
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Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:21 мск...    читать дальше
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