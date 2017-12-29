ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,6291 руб.

29 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 57,6291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,47 коп.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,28 пункта (0,156%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2102,89 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23809,638 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 57,115 млрд руб., или на...

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изинговая компания "Европлан" приобрела по оферте 2 млн 101,850 тыс. биржевых облигаций серии БО-02 по цене 99,9% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 42%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 42%... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 287 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8163 руб. Минимальный курс юаня составил 8,789 руб., максимальный - 8,832... Минимальный курс юаня составил 8,789 руб., максимальный - 8,832... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5383 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,653 руб. Минимальный курс евро составил 68,45 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,45 руб.,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4609 тыс. баррелей - до 431,882 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 591 тыс. баррелей и составили 228,374 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 591 тыс. баррелей и составили 228,374 млн баррелей,... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги без единой динамики в отсутствие покупателей. В Азии торги акциями в четверг прошли при смешанной динамике индексов: просела Япония, подрос Китай, Австралия в очередной раз обновила максимум за 10 лет, а сводный индекс региона MSCI... В Азии торги акциями в четверг прошли при смешанной динамике индексов: просела Япония, подрос Китай, Австралия в очередной раз обновила максимум за 10 лет, а сводный индекс региона MSCI... читать дальше

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Сбербанк России и "Транснефть" достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, говорится в совместном пресс-релизе. Речь идет о судебных разбирательствах по потерям нефтекомпании на сумму около 67 млрд... читать дальше

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Совокупная стоимость всех жилых домов в США в 2017 году выросла на 6,5%, или на $2 трлн, и составляет $31,8 трлн, говорится в исследовании, проведенном компанией Zillow, ведущим онлайн-сервисом по продаже и аренде жилья. Темпы роста стали максимальными с 2013 года. Тем... Темпы роста стали максимальными с 2013 года. Тем... читать дальше

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"Транснефти" придется снизить инвестиции на программу развития в 2018-2022 годы на 259 млрд рублей в случае, если правительство примет решение о направлении на выплату дивидендов компании по итогам 2017 года в размере не 25%, а 50% прибыли по МСФО, заявил в интервью... читать дальше

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Фондовые индексы США растут вслед за котировками акций ритейлеров и технологических компаний на фоне слабой активности торгов, которая, как ожидается, сохранится до Нового года. Отчет министерства труда США, обнародованный в четверг, показал, что количество американцев,... Отчет министерства труда США, обнародованный в четверг, показал, что количество американцев,... читать дальше

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ООО "Стройжилинвест" установило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии в размере 8,61% годовых, говорится в сообщении организации. Компания в июле 2014 года разместила облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... Компания в июле 2014 года разместила облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... читать дальше

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Совокупные запасы всех новых месторождений нефти и газа, открытых в 2017 году, составили минимальные за всю историю подсчета показателя 6,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента, говорится в отчете норвежской компании Rystad Energy. При этом около 1 млрд баррелей из... При этом около 1 млрд баррелей из... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) 11-12-й серий, серий БО-07 - БО-11 и БО-20 - БО-22 кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении АКРА. Облигации, по мнению агентства, являются старшим... Облигации, по мнению агентства, являются старшим... читать дальше

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Испанию за 11 месяцев 2017 года посетили 1,095 млн российских туристов, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный институт статистики страны. В общей сложности Испания приняла за 11 месяцев 77,805 млн иностранных туристов, что... В общей сложности Испания приняла за 11 месяцев 77,805 млн иностранных туристов, что... читать дальше

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