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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 15 декабря по 22 декабря на 4609 тыс. баррелей, бензина - выросли на 591 тыс. баррелей
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28 декабря 2017 года 19:01
Запасы нефти в США упали за период с 15 декабря по 22 декабря на 4609 тыс. баррелей, бензина - выросли на 591 тыс. баррелей
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28 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4609 тыс. баррелей - до 431,882 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 591 тыс. баррелей и составили 228,374 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1090 тыс. баррелей, достигнув 129,935 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3750 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1350 тыс. баррелей и стабильности запасов дистиллятов. Это автоматическое сообщение.
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28 декабря 2017 года 21:00
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,28 пункта (0,156%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2102,89 пункта. Индекс... читать дальше
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.28 декабря 2017 года 19:21
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.28 декабря 2017 года 19:15
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.28 декабря 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,653 руб. Минимальный курс евро составил 68,45 руб.,... читать дальше
.28 декабря 2017 года 19:01
Запасы нефти в США упали за период с 15 декабря по 22 декабря на 4609 тыс. баррелей, бензина - выросли на 591 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4609 тыс. баррелей - до 431,882 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 591 тыс. баррелей и составили 228,374 млн баррелей,... читать дальше
.28 декабря 2017 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги без единой динамики в отсутствие покупателей. В Азии торги акциями в четверг прошли при смешанной динамике индексов: просела Япония, подрос Китай, Австралия в очередной раз обновила максимум за 10 лет, а сводный индекс региона MSCI... читать дальше
.28 декабря 2017 года 18:52
Сбербанк России и "Транснефть" достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, говорится в совместном пресс-релизе. Речь идет о судебных разбирательствах по потерям нефтекомпании на сумму около 67 млрд... читать дальше
.28 декабря 2017 года 18:47
Совокупная стоимость всех жилых домов в США в 2017 году выросла на 6,5%, или на $2 трлн, и составляет $31,8 трлн, говорится в исследовании, проведенном компанией Zillow, ведущим онлайн-сервисом по продаже и аренде жилья. Темпы роста стали максимальными с 2013 года. Тем... читать дальше
.28 декабря 2017 года 18:35
"Транснефть" снизит инвестиции в 2018-2022 годах, если дивиденды в 2017 году составят 50% прибыли - компания
"Транснефти" придется снизить инвестиции на программу развития в 2018-2022 годы на 259 млрд рублей в случае, если правительство примет решение о направлении на выплату дивидендов компании по итогам 2017 года в размере не 25%, а 50% прибыли по МСФО, заявил в интервью... читать дальше
.28 декабря 2017 года 18:22
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.28 декабря 2017 года 18:14
Совокупные запасы всех новых месторождений нефти и газа, открытых в 2017 году, составили минимальные за всю историю подсчета показателя 6,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента, говорится в отчете норвежской компании Rystad Energy. При этом около 1 млрд баррелей из... читать дальше
.28 декабря 2017 года 18:10
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) 11-12-й серий, серий БО-07 - БО-11 и БО-20 - БО-22 кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении АКРА. Облигации, по мнению агентства, являются старшим... читать дальше
.28 декабря 2017 года 18:05
Испанию за 11 месяцев 2017 года посетили 1,095 млн российских туристов, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный институт статистики страны. В общей сложности Испания приняла за 11 месяцев 77,805 млн иностранных туристов, что... читать дальше
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