Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,6139 руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1822 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6139 руб.

Минимальный курс евро составил 68,4 руб., максимальный - 68,83 руб. Было заключено 4678 сделок. Объем торгов составил 22483,4 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,6775 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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