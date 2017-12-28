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28 декабря 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,6139 руб.
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28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1822 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6139 руб. Минимальный курс евро составил 68,4 руб., максимальный - 68,83 руб. Было заключено 4678 сделок. Объем торгов составил 22483,4 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,6775 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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