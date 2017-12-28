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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 декабря в размере 57,6291 руб.
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Правительство решило все задачи стоящие перед экономикой
Путин заявил, что правительство за последние пять лет сделало больше, чем было возможно. По его словам, рекордно низкая инфляция - заслуга не только ЦБ, но и экономического блока правительства
 
Высокие штрафы заменят банкам отзыв лицензии
ЦБ решил привязать размер штрафов для банков, не соблюдающих законодательство и не исполняющих предписания регулятора, к величине их собственного капитала. Верхняя граница штрафа не устанавливается. ЦБ надеется, что модифицированные штрафы заменят...
 
В России создадут единый каталог потребительских товаров
О целях создания цифровой базы потребительских товаров, изменениях в господдержке продажи автомобилей и запрете чиновникам покупать импортную мебель — рассказал в интервью "Известиям" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Для того...
 
Бизнес выступил за легализацию криптовалют
Бизнес может получить новый инструмент финансирования проектов - криптовалюты и механизм первичного размещения токенов - ICO. Однако для этого необходимо ввести эти понятия в правовое поле. Особых разногласий между предпринимателями и финансовыми...
 
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28 декабря 2017 года 13:27

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 декабря в размере 57,6291 руб.

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28 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 57,6291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,47 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
28 декабря 2017 года 15:30
В пятницу, 29 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам облигаций на общую сумму 651,78 млн руб.
В пятницу, 29 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам облигаций на общую сумму 651,78 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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28 декабря 2017 года 15:30
В пятницу, 29 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
В пятницу, 29 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 15:24
В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков
В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков. Причем, как сообщила телерадиокомпания Yle, банки не будут работать и в пятницу.

Как ожидается, банки откроют свои двери после новогодних каникул, 2 января. Однако если стороны трудового спора в ходе назначенных...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,6139 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1822 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6139 руб.

Минимальный курс евро составил 68,4 руб., максимальный - 68,83...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 15:08
ГК "Самолет" завершила размещение облигаций на 290 млн рублей
ООО "Группа компаний "Самолет" полностью разместило 4-летние облигации серии БО-П03 объемом 290 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бумаги прошел 26 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых. Ставка 2-17-го купонов приравнена...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 15:07
Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно
Предпоследняя торговая сессия 2017 года в странах Азиатско-Тихоокеанского региона отличалась повышенной волатильностью и разнонаправленными изменениями.

Вместе с тем сводный индекс региона MSCI Asia Pacific обновил исторический максимум, а Австралия - максимум за 10...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 декабря
ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2393,1 (+18,71) руб./грамм; на серебро - 30,57 (+0,69) руб./грамм; на платину - 1710,15 (+7,03) руб./грамм; на палладий - 1960,28 (+2,25) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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28 декабря 2017 года 14:57
Минфин определил майнинг в законопроекте о криптовалютах как предпринимательскую деятельность
Майнинг криптовалют в законопроекте о регулировании цифровых активов определен как предпринимательская деятельность, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам.

Проект закона был представлен на общественном совете при Минфине.

"В законопроекте...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:51
"Вертолеты России" полностью разместили два выпуска бондов на 10 млрд руб.
АО "Вертолеты России" полностью разместили облигации серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 26 декабря. .Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,70-8,90% годовых. Ставка...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:45
Цены на нефть стабильны у 2-летнего максимума
Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают новости из Ливии и ждут данных о запасах нефти в США.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск просели на $0,01 (0,02%) - до $66,43 за баррель....    читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 28 декабря снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,11 пункта (0,433%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2097,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2106,25 (0%) пункта, минимальное...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:35
Лавров: новые санкции США неизбежно отразятся на отношениях двух стран
Вступление в силу новых американских санкций против РФ неизбежно отразится на отношениях двух стран, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он предупредил, что Россия будет отвечать на любые враждебные действия.

"США предпринимают...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:26
VW отзывает в РФ более 26 тыс. Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid
Российское представительство автомобилестроительного концерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" (ФГР) отзывает в РФ 26,038 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат 16,065 тыс. Volkswagen Polo Sedan...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:14
Объем IPO в мире в 2017 году вырос на 44%
В 2017 году почти 1,7 тыс. компаний в мире осуществили первичные размещения акций (IPO) , что на 44% превышает показатель предыдущего года и является рекордом с 2007 года, свидетельствуют расчеты Dealogic. Сумма привлеченных средств также выросла на 44% - до $196 млрд,...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:02
Лавров: у нас не было завышенных ожиданий в отношении Трампа
В Москве не испытывают разочарования в связи с нынешним состоянием российско-американских отношений, так как иллюзий в отношении новой администрации США не было, заявил в интервью агентству "Интерфакс" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Разочарования, как правило, возникают...    читать дальше
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28 декабря 2017 года 13:52
Протяженность автомобильных дорог Китая за 5 лет выросла на 530 тыс. км
Общая протяженность автомобильных дорог Китая за последние 5 лет увеличилась на 534 тыс. километров, сообщило министерство транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры в Китае обрело стремительный характер. Сеть из 10 основных транспортных коридоров (по пять с...    читать дальше
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