ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 декабря в размере 57,6291 руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 57,6291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,47 коп.

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В пятницу, 29 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам облигаций на общую сумму 651,78 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 29 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков. Причем, как сообщила телерадиокомпания Yle, банки не будут работать и в пятницу. Как ожидается, банки откроют свои двери после новогодних каникул, 2 января. Однако если стороны трудового спора в ходе назначенных... Как ожидается, банки откроют свои двери после новогодних каникул, 2 января. Однако если стороны трудового спора в ходе назначенных... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1822 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6139 руб. Минимальный курс евро составил 68,4 руб., максимальный - 68,83... Минимальный курс евро составил 68,4 руб., максимальный - 68,83... читать дальше

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ООО "Группа компаний "Самолет" полностью разместило 4-летние облигации серии БО-П03 объемом 290 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бумаги прошел 26 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых. Ставка 2-17-го купонов приравнена... Сбор заявок на бумаги прошел 26 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых. Ставка 2-17-го купонов приравнена... читать дальше

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Предпоследняя торговая сессия 2017 года в странах Азиатско-Тихоокеанского региона отличалась повышенной волатильностью и разнонаправленными изменениями. Вместе с тем сводный индекс региона MSCI Asia Pacific обновил исторический максимум, а Австралия - максимум за 10... Вместе с тем сводный индекс региона MSCI Asia Pacific обновил исторический максимум, а Австралия - максимум за 10... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2393,1 (+18,71) руб./грамм; на серебро - 30,57 (+0,69) руб./грамм; на платину - 1710,15 (+7,03) руб./грамм; на палладий - 1960,28 (+2,25) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Майнинг криптовалют в законопроекте о регулировании цифровых активов определен как предпринимательская деятельность, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам. Проект закона был представлен на общественном совете при Минфине. Проект закона был представлен на общественном совете при Минфине. "В законопроекте... "В законопроекте... читать дальше

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АО "Вертолеты России" полностью разместили облигации серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 26 декабря. .Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,70-8,90% годовых. Ставка... Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 26 декабря. .Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,70-8,90% годовых. Ставка... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают новости из Ливии и ждут данных о запасах нефти в США. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск просели на $0,01 (0,02%) - до $66,43 за баррель.... Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск просели на $0,01 (0,02%) - до $66,43 за баррель.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,11 пункта (0,433%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2097,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2106,25 (0%) пункта, минимальное... читать дальше

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Вступление в силу новых американских санкций против РФ неизбежно отразится на отношениях двух стран, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров. Он предупредил, что Россия будет отвечать на любые враждебные действия. Он предупредил, что Россия будет отвечать на любые враждебные действия. "США предпринимают... "США предпринимают... читать дальше

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Российское представительство автомобилестроительного концерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" (ФГР) отзывает в РФ 26,038 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат 16,065 тыс. Volkswagen Polo Sedan... Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат 16,065 тыс. Volkswagen Polo Sedan... читать дальше

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В 2017 году почти 1,7 тыс. компаний в мире осуществили первичные размещения акций (IPO) , что на 44% превышает показатель предыдущего года и является рекордом с 2007 года, свидетельствуют расчеты Dealogic. Сумма привлеченных средств также выросла на 44% - до $196 млрд,... читать дальше

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В Москве не испытывают разочарования в связи с нынешним состоянием российско-американских отношений, так как иллюзий в отношении новой администрации США не было, заявил в интервью агентству "Интерфакс" глава МИД РФ Сергей Лавров. "Разочарования, как правило, возникают... "Разочарования, как правило, возникают... читать дальше

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Общая протяженность автомобильных дорог Китая за последние 5 лет увеличилась на 534 тыс. километров, сообщило министерство транспорта. Развитие транспортной инфраструктуры в Китае обрело стремительный характер. Сеть из 10 основных транспортных коридоров (по пять с... Развитие транспортной инфраструктуры в Китае обрело стремительный характер. Сеть из 10 основных транспортных коридоров (по пять с... читать дальше

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