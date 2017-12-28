28 декабря 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 декабря
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Ноябрь 2017
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 декабря
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Декабрь 2017
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 декабря
Это автоматическое сообщение.
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28 декабря 2017 года 15:30
В пятницу, 29 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам облигаций на общую сумму 651,78 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 декабря 2017 года 15:30
В пятницу, 29 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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28 декабря 2017 года 15:24
В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков. Причем, как сообщила телерадиокомпания Yle, банки не будут работать и в пятницу.
Как ожидается, банки откроют свои двери после новогодних каникул, 2 января. Однако если стороны трудового спора в ходе назначенных... читать дальше
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28 декабря 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1822 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6139 руб.
Минимальный курс евро составил 68,4 руб., максимальный - 68,83... читать дальше
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28 декабря 2017 года 15:08
ООО "Группа компаний "Самолет" полностью разместило 4-летние облигации серии БО-П03 объемом 290 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на бумаги прошел 26 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых. Ставка 2-17-го купонов приравнена... читать дальше
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28 декабря 2017 года 15:07
Предпоследняя торговая сессия 2017 года в странах Азиатско-Тихоокеанского региона отличалась повышенной волатильностью и разнонаправленными изменениями.
Вместе с тем сводный индекс региона MSCI Asia Pacific обновил исторический максимум, а Австралия - максимум за 10... читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:58
ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2393,1 (+18,71) руб./грамм; на серебро - 30,57 (+0,69) руб./грамм; на платину - 1710,15 (+7,03) руб./грамм; на палладий - 1960,28 (+2,25) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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28 декабря 2017 года 14:57
Майнинг криптовалют в законопроекте о регулировании цифровых активов определен как предпринимательская деятельность, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам.
Проект закона был представлен на общественном совете при Минфине.
"В законопроекте... читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:51
АО "Вертолеты России" полностью разместили облигации серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 26 декабря. .Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,70-8,90% годовых. Ставка... читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:45
Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают новости из Ливии и ждут данных о запасах нефти в США.
Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск просели на $0,01 (0,02%) - до $66,43 за баррель.... читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,11 пункта (0,433%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2097,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2106,25 (0%) пункта, минимальное... читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:35
Вступление в силу новых американских санкций против РФ неизбежно отразится на отношениях двух стран, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он предупредил, что Россия будет отвечать на любые враждебные действия.
"США предпринимают... читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:26
Российское представительство автомобилестроительного концерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" (ФГР) отзывает в РФ 26,038 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid.
Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат 16,065 тыс. Volkswagen Polo Sedan... читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:14
В 2017 году почти 1,7 тыс. компаний в мире осуществили первичные размещения акций (IPO) , что на 44% превышает показатель предыдущего года и является рекордом с 2007 года, свидетельствуют расчеты Dealogic. Сумма привлеченных средств также выросла на 44% - до $196 млрд,... читать дальше
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28 декабря 2017 года 14:02
В Москве не испытывают разочарования в связи с нынешним состоянием российско-американских отношений, так как иллюзий в отношении новой администрации США не было, заявил в интервью агентству "Интерфакс" глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Разочарования, как правило, возникают... читать дальше
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28 декабря 2017 года 13:52
Общая протяженность автомобильных дорог Китая за последние 5 лет увеличилась на 534 тыс. километров, сообщило министерство транспорта.
Развитие транспортной инфраструктуры в Китае обрело стремительный характер. Сеть из 10 основных транспортных коридоров (по пять с... читать дальше
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