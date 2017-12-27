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27 декабря 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,6051 руб.
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27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1203 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6051 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,37 руб., максимальный - 57,935 руб. Была заключена 17191 сделка. Объем торгов составил 103652,99 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,6775 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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