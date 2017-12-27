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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 декабря
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27 декабря 2017 года 15:18

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 декабря

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27 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2374,39 (+20,64) руб./грамм; на серебро - 29,88 (-0,14) руб./грамм; на платину - 1703,12 (+10,27) руб./грамм; на палладий - 1958,03 (+49,86) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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