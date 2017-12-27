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Четверть британских потребителей начнут 2018 год с задолженностью по кредитным картам из-за подарков и расходов на празднование Рождества, говорится в исследовании, проведенном службой сравнения цен uSwitch. Средняя сумма задолженности составит 452 фунта стерлингов... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило ООО "Соллерс-финанс" кредитный рейтинг А-(RU) с прогнозом "стабильный", говорится в сообщении агентства. Кредитный рейтинг компании "Соллерс-финанс" обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля и... Кредитный рейтинг компании "Соллерс-финанс" обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля и... читать дальше

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В четверг, 28 декабря, ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций на общую сумму 125665,33 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В четверг, 28 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 5209,31 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (НАО) установил новый ориентир цены доразмещения облигаций серии 35001 объемом 1,4 млрд рублей в размере 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует... Ориентиру соответствует... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26214 с погашением 27 мая 2020 года составила 99,1531% от номинала, что соответствует доходности 6,9% годовых, говорится в сообщении... читать дальше

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Brexit (выход Великобритании из ЕС) и растущие процентные ставки затормаживают спрос на жилье в Великобритании. По оценкам экспертов, эти факторы приведут к резкому замедлению цен на жилье на местном рынке в 2018 году. Темпы роста будут слабее инфляции в Великобритании... Темпы роста будут слабее инфляции в Великобритании... читать дальше

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ЦБ РФ с 28 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2374,39 (+20,64) руб./грамм; на серебро - 29,88 (-0,14) руб./грамм; на платину - 1703,12 (+10,27) руб./грамм; на палладий - 1958,03 (+49,86) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6243 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,4317 руб. Минимальный курс евро составил 68,155 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 68,155 руб., максимальный -... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила срок исполнения предписания по отмене внутрисетевого роуминга до 31 января 2018 года, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. "Мы планируем продлить срок исполнения нашего предупреждения для трёх... "Мы планируем продлить срок исполнения нашего предупреждения для трёх... читать дальше

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Минэкономразвития провело анализ и внесло в правительство список избыточных требований к региональным полномочиям, которые несут дополнительные расходы для субъектов РФ, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на заседании Госсовета РФ, посвященном инвестиционному... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин призвал регионы снижать долговую нагрузку, улучшать ситуацию с региональными бюджетами. Как напомнил глава государства на сегодняшнем заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах, для укрепления финансового положения... Как напомнил глава государства на сегодняшнем заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах, для укрепления финансового положения... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок усилили падение на фоне низких объемов торгов и постепенного возобновления работы трубопровода Forties в Северном море. Накануне цен понимались до самых высоких отметок с мая 2015 года из-за перебоев с поставками из Ливии. "У рынка откат... "У рынка откат... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,78 пункта (0,276%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2102,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2108,74 (+0,56%) пункта,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что от некоторых проверок контрольно-надзорных органов выигрывают в первую очередь предприниматели, которые находятся в "серой" зоне экономики. "От бизнеса регулярно поступают нарекания, жалобы на действия контрольно-надзорных и... "От бизнеса регулярно поступают нарекания, жалобы на действия контрольно-надзорных и... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин назвал увеличение инвестиционной привлекательности регионов ключевым направлением государственной политики. "По традиции в конце года принято подводить итоги, (...) что удалось и что еще предстоит сделать по такому ключевому направлению, как... "По традиции в конце года принято подводить итоги, (...) что удалось и что еще предстоит сделать по такому ключевому направлению, как... читать дальше

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