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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,733 руб.
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26 декабря 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,733 руб.
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26 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,733 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,55 руб., максимальный - 58,0925 руб. К этому времени было заключено 21938 сделок. Объем торгов составил 156124,33 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,7 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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