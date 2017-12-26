Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,7255 руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5452 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7255 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,5475 руб., максимальный - 58,0625 руб. Было заключено 14033 сделки. Объем торгов составил 80163,4 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,6775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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