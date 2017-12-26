Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 265,2 млрд руб.

26 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 265,2 млрд руб.

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АО "Вертолеты России" 26 декабря с 16:00 МСК до 17:00 МСК проводят сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Размещение 10-летних бумаг пройдет 28 декабря по открытой подписке. Размещение 10-летних бумаг пройдет 28 декабря по открытой подписке. Заявки... Заявки... читать дальше

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Российские рыбаки в рамках механизма инвестквот на вылов рыбы подали заявки на 130 млрд рублей. "Общий объем инвестиций пока оценивается в 130 млрд рублей. К отбору заявок приступила рабочая группа и специальная комиссия, в которую входят представители Минсельхоза,... "Общий объем инвестиций пока оценивается в 130 млрд рублей. К отбору заявок приступила рабочая группа и специальная комиссия, в которую входят представители Минсельхоза,... читать дальше

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Пассажиропоток московского аэропорта "Внуково" по итогам 2017 года превысит 18 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта. В 2016 году "Внуково" обслужило 13,95 млн пассажиров, таким образом, перевозки через аэропорт в этом году вырастут почти на... В 2016 году "Внуково" обслужило 13,95 млн пассажиров, таким образом, перевозки через аэропорт в этом году вырастут почти на... читать дальше

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В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 24522,13 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $38,52 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 27 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1300,00 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В среду, 27 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 432869,69 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В Москве в этом году построено и реконструировано 124 км дорог, 37 мостов, тоннелей и эстакад, а также 30 пешеходных переходов, заявил сегодня заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В этом году мы ввели рекордный объем... "В этом году мы ввели рекордный объем... читать дальше

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Министерство финансов РФ готово рассмотреть возможность размещения суверенных евробондов, номинированных в евро, если увидит спрос на них среди инвесторов, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов. "Как правило, мы занимаем в долларах, но если спрос будет... "Как правило, мы занимаем в долларах, но если спрос будет... читать дальше

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АФК "Система" сама договорится со своими миноритарными акционерами, которые в декабре, до достижения мирового соглашения между холдингом Владимира Евтушенкова и "Роснефтью", подали к нефтяной компании иски о возмещении ущерба. "По условиям мирового соглашения, АФК... "По условиям мирового соглашения, АФК... читать дальше

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ЦБ РФ с 27 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2353,75 (-18,94) руб./грамм; на серебро - 30,02 (-0,25) руб./грамм; на платину - 1692,85 (-13,63) руб./грамм; на палладий - 1908,17 (-15,36) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Законопроект о возобновлении в 2018 году амнистии капитала образца 2016 года будет подготовлен в самом начале следующего года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Поскольку это инициатива президента, думаю, что это будет очень быстро, в самом начале... "Поскольку это инициатива президента, думаю, что это будет очень быстро, в самом начале... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,94 пункта (0,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2089,12 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2107,48 (+0,11%) пункта,... читать дальше

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Минфин РФ может направить на покупку валюты на внутреннем рынке в 2018 году порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть $54-55 за баррель, если же цена будет на уровне $60 за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Тульской области серии 34004 номинальным объемом 5 млрд рублей рейтинг "ruА+", говорится в пресс-релизе агентства. Амортизируемые государственные облигации Тульской области серии 34004 размещены 20 октября 2015 года... Амортизируемые государственные облигации Тульской области серии 34004 размещены 20 октября 2015 года... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 1 млрд 957,905 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Цена размещения составила 108,08% от... Цена размещения составила 108,08% от... читать дальше

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