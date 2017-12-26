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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 265,2 млрд руб.
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26 декабря 2017 года 10:47
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 265,2 млрд руб.
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26 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 265,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 482,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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26 декабря 2017 года 15:43
"Вертолеты России" 28 декабря проведут размещение облигаций объемом 10 млрд руб., 26 декабря с 16 до 17 собирают книгу
АО "Вертолеты России" 26 декабря с 16:00 МСК до 17:00 МСК проводят сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Размещение 10-летних бумаг пройдет 28 декабря по открытой подписке. Заявки... читать дальше
.26 декабря 2017 года 15:40
Российские рыбаки в рамках механизма инвестквот на вылов рыбы подали заявки на 130 млрд рублей. "Общий объем инвестиций пока оценивается в 130 млрд рублей. К отбору заявок приступила рабочая группа и специальная комиссия, в которую входят представители Минсельхоза,... читать дальше
.26 декабря 2017 года 15:31
Пассажиропоток московского аэропорта "Внуково" по итогам 2017 года превысит 18 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта. В 2016 году "Внуково" обслужило 13,95 млн пассажиров, таким образом, перевозки через аэропорт в этом году вырастут почти на... читать дальше
.26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 24522,13 млн руб.
В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 24522,13 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $38,52 млн
В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $38,52 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1300,00 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 432869,69 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.26 декабря 2017 года 15:24
В 2017 году в Москве построено и реконструировано 124 км дорог, а также 20,6 км линий и 9 станций метро
В Москве в этом году построено и реконструировано 124 км дорог, 37 мостов, тоннелей и эстакад, а также 30 пешеходных переходов, заявил сегодня заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В этом году мы ввели рекордный объем... читать дальше
.26 декабря 2017 года 15:18
Министерство финансов РФ готово рассмотреть возможность размещения суверенных евробондов, номинированных в евро, если увидит спрос на них среди инвесторов, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов. "Как правило, мы занимаем в долларах, но если спрос будет... читать дальше
.26 декабря 2017 года 15:05
АФК "Система" сама договорится со своими миноритарными акционерами, которые в декабре, до достижения мирового соглашения между холдингом Владимира Евтушенкова и "Роснефтью", подали к нефтяной компании иски о возмещении ущерба. "По условиям мирового соглашения, АФК... читать дальше
.26 декабря 2017 года 14:58
ЦБ РФ с 27 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2353,75 (-18,94) руб./грамм; на серебро - 30,02 (-0,25) руб./грамм; на платину - 1692,85 (-13,63) руб./грамм; на палладий - 1908,17 (-15,36) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.26 декабря 2017 года 14:52
Законопроект о возобновлении в 2018 году амнистии капитала образца 2016 года будет подготовлен в самом начале следующего года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Поскольку это инициатива президента, думаю, что это будет очень быстро, в самом начале... читать дальше
.26 декабря 2017 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,94 пункта (0,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2089,12 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2107,48 (+0,11%) пункта,... читать дальше
.26 декабря 2017 года 14:44
Минфин РФ может направить на покупку валюты на внутреннем рынке в 2018 году порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть $54-55 за баррель, если же цена будет на уровне $60 за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон... читать дальше
.26 декабря 2017 года 14:41
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Тульской области серии 34004 номинальным объемом 5 млрд рублей рейтинг "ruА+", говорится в пресс-релизе агентства. Амортизируемые государственные облигации Тульской области серии 34004 размещены 20 октября 2015 года... читать дальше
.26 декабря 2017 года 14:40
ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 1 млрд 957,905 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Цена размещения составила 108,08% от... читать дальше
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