Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1752 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1916,89 млрд руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 декабря составили по Российской Федерации 1752 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1270,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2205,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1774,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 декабря составили 1916,89 млрд руб. против 2047,86929 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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