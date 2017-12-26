26 декабря 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Октябрь 2017
Это автоматическое сообщение.
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26 декабря 2017 года 15:43
АО "Вертолеты России" 26 декабря с 16:00 МСК до 17:00 МСК проводят сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Размещение 10-летних бумаг пройдет 28 декабря по открытой подписке.
Заявки... читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:40
Российские рыбаки в рамках механизма инвестквот на вылов рыбы подали заявки на 130 млрд рублей.
"Общий объем инвестиций пока оценивается в 130 млрд рублей. К отбору заявок приступила рабочая группа и специальная комиссия, в которую входят представители Минсельхоза,... читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:31
Пассажиропоток московского аэропорта "Внуково" по итогам 2017 года превысит 18 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.
В 2016 году "Внуково" обслужило 13,95 млн пассажиров, таким образом, перевозки через аэропорт в этом году вырастут почти на... читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 24522,13 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $38,52 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1300,00 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 432869,69 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:24
В Москве в этом году построено и реконструировано 124 км дорог, 37 мостов, тоннелей и эстакад, а также 30 пешеходных переходов, заявил сегодня заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"В этом году мы ввели рекордный объем... читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:18
Министерство финансов РФ готово рассмотреть возможность размещения суверенных евробондов, номинированных в евро, если увидит спрос на них среди инвесторов, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.
"Как правило, мы занимаем в долларах, но если спрос будет... читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:05
АФК "Система" сама договорится со своими миноритарными акционерами, которые в декабре, до достижения мирового соглашения между холдингом Владимира Евтушенкова и "Роснефтью", подали к нефтяной компании иски о возмещении ущерба.
"По условиям мирового соглашения, АФК... читать дальше
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26 декабря 2017 года 14:58
ЦБ РФ с 27 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2353,75 (-18,94) руб./грамм; на серебро - 30,02 (-0,25) руб./грамм; на платину - 1692,85 (-13,63) руб./грамм; на палладий - 1908,17 (-15,36) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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26 декабря 2017 года 14:52
Законопроект о возобновлении в 2018 году амнистии капитала образца 2016 года будет подготовлен в самом начале следующего года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Поскольку это инициатива президента, думаю, что это будет очень быстро, в самом начале... читать дальше
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26 декабря 2017 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,94 пункта (0,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2089,12 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2107,48 (+0,11%) пункта,... читать дальше
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26 декабря 2017 года 14:44
Минфин РФ может направить на покупку валюты на внутреннем рынке в 2018 году порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть $54-55 за баррель, если же цена будет на уровне $60 за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон... читать дальше
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26 декабря 2017 года 14:41
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Тульской области серии 34004 номинальным объемом 5 млрд рублей рейтинг "ruА+", говорится в пресс-релизе агентства.
Амортизируемые государственные облигации Тульской области серии 34004 размещены 20 октября 2015 года... читать дальше
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26 декабря 2017 года 14:40
ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 1 млрд 957,905 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Цена размещения составила 108,08% от... читать дальше
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