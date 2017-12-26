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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1989 руб.
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Нарушения антимонопольного законодательства будут жестко пресекаться
Путин подписал указ о госполитике по развитию конкуренции. На встрече с бизнесменами он заявил о намерении властей жестко пресекать нарушения антимонопольного законодательства
 
Повышение стажа работы позволит увеличить пенсии на 6%
Для балансировки бюджета ПФР обсуждается идея повышения пенсионного возраста. Но одной этой мерой все проблемы пенсионной системы не решить. Сейчас чиновники и эксперты обсуждают новую идею — повышение минимального стажа и количества пенсионных...
 
В Кремле объясняют продление сроков репатриации капиталов желанием защитить бизнес
Предложение Владимира Путина продлить амнистию капитала, а также освободить бизнес, переводящий компании из-за рубежа в РФ, от выплаты 13-процентного налога, направлено на защиту активов от возможных посягательств на Западе, заявил пресс-секретарь...
 
Инвесторы бегут с российского рынка из-за санкций
Минувший год стал самым провальным для российских фондов с точки зрения привлечения иностранных инвестиций со времен введения санкций. Российские фондовые индексы оказались в числе аутсайдеров среди фондовых индикаторов развивающихся стран. На...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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26 декабря 2017 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1989 руб.

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26 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 58,1989 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,63 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
26 декабря 2017 года 15:43
"Вертолеты России" 28 декабря проведут размещение облигаций объемом 10 млрд руб., 26 декабря с 16 до 17 собирают книгу
АО "Вертолеты России" 26 декабря с 16:00 МСК до 17:00 МСК проводят сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Размещение 10-летних бумаг пройдет 28 декабря по открытой подписке.

Заявки...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:40
Рыбаки подали заявки на проекты стоимостью 130 млрд руб. в рамках механизма инвестквот
Российские рыбаки в рамках механизма инвестквот на вылов рыбы подали заявки на 130 млрд рублей.

"Общий объем инвестиций пока оценивается в 130 млрд рублей. К отбору заявок приступила рабочая группа и специальная комиссия, в которую входят представители Минсельхоза,...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:31
Пассажиропоток "Внуково" за 2017 год вырастет почти на 30%
Пассажиропоток московского аэропорта "Внуково" по итогам 2017 года превысит 18 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

В 2016 году "Внуково" обслужило 13,95 млн пассажиров, таким образом, перевозки через аэропорт в этом году вырастут почти на...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 24522,13 млн руб.
В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 24522,13 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $38,52 млн
В среду, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $38,52 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1300,00 млн
В среду, 27 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1300,00 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:30
В среду, 27 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 432869,69 млн руб.
В среду, 27 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 432869,69 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:24
В 2017 году в Москве построено и реконструировано 124 км дорог, а также 20,6 км линий и 9 станций метро
В Москве в этом году построено и реконструировано 124 км дорог, 37 мостов, тоннелей и эстакад, а также 30 пешеходных переходов, заявил сегодня заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году мы ввели рекордный объем...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:18
Минфин готов выпустить евробонды в евро, если будет спрос - Силуанов
Министерство финансов РФ готово рассмотреть возможность размещения суверенных евробондов, номинированных в евро, если увидит спрос на них среди инвесторов, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Как правило, мы занимаем в долларах, но если спрос будет...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 15:05
АФК "Система" урегулирует претензии своих миноритариев к "Роснефти"
АФК "Система" сама договорится со своими миноритарными акционерами, которые в декабре, до достижения мирового соглашения между холдингом Владимира Евтушенкова и "Роснефтью", подали к нефтяной компании иски о возмещении ущерба.

"По условиям мирового соглашения, АФК...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 14:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 декабря
ЦБ РФ с 27 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2353,75 (-18,94) руб./грамм; на серебро - 30,02 (-0,25) руб./грамм; на платину - 1692,85 (-13,63) руб./грамм; на палладий - 1908,17 (-15,36) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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26 декабря 2017 года 14:52
Законопроект о возобновлении амнистии капитала может появиться в начале 2018 года - Силуанов
Законопроект о возобновлении в 2018 году амнистии капитала образца 2016 года будет подготовлен в самом начале следующего года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Поскольку это инициатива президента, думаю, что это будет очень быстро, в самом начале...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 26 декабря снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,94 пункта (0,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2089,12 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2107,48 (+0,11%) пункта,...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 14:44
Минфин в 2018 г. может купить валюту на 2-2,8 трлн руб. при цене нефти $54-60 за баррель
Минфин РФ может направить на покупку валюты на внутреннем рынке в 2018 году порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть $54-55 за баррель, если же цена будет на уровне $60 за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 14:41
"Эксперт РА" присвоило рейтинг "ruА+" облигациям Тульской области серии 34004
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Тульской области серии 34004 номинальным объемом 5 млрд рублей рейтинг "ruА+", говорится в пресс-релизе агентства.

Амортизируемые государственные облигации Тульской области серии 34004 размещены 20 октября 2015 года...    читать дальше
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26 декабря 2017 года 14:40
"ИА Фабрика ИЦБ" завершила размещение бондов на 2 млрд руб.
ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 1 млрд 957,905 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Цена размещения составила 108,08% от...    читать дальше
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