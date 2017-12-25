Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 декабря

25 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 26 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2372,69 (-4,75) руб./грамм; на серебро - 30,27 (0,0) руб./грамм; на платину - 1706,48 (-3,41) руб./грамм; на палладий - 1923,53 (-3,84) руб./грамм.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в понедельник присвоило выпуску облигаций Газпромбанка серии БО-25 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении АКРА. Выпуск, по мнению агентства, является старшим необеспеченным долгом... Выпуск, по мнению агентства, является старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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ПАО "Газпром нефть" завершило размещение 7-летних биржевых облигаций серии 001P-05R объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере в размере 7,7% годовых, к ней приравнена ставка 2-14-го... Сбор заявок прошел 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере в размере 7,7% годовых, к ней приравнена ставка 2-14-го... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,12 пункта (0,101%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2105,06 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("ЦППК") установило ставку 1-го купона облигаций серии П01-БО-01 объемом 4 млрд рублей в размере 7,55% годовых, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бондов пройдет 27 декабря. Техническое размещение бондов пройдет 27 декабря. Облигации... Облигации... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 26 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К002 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 декабря. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 декабря. Ставка... Ставка... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 19811,601 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,766 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8846 руб. Минимальный курс юаня составил 8,721 руб., максимальный - 9,17... Минимальный курс юаня составил 8,721 руб., максимальный - 9,17... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1838 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9328 руб. Минимальный курс евро составил 68,6075 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,6075 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2585 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0503 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Численность безработных в России за неделю с 13 по 20 декабря увеличилась на 2,2% и составила 756 тысяч 100 человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Минтруда. "С 13 по 20 декабря 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах... "С 13 по 20 декабря 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-К002 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил торги в понедельник на подъеме. В понедельник все биржи США и Европы не работают в связи с рождественскими праздниками, в дальнейшем аналитики и трейдеры рассчитывают на "ралли Санта-Клауса" - традиционный рост рынка в... В понедельник все биржи США и Европы не работают в связи с рождественскими праздниками, в дальнейшем аналитики и трейдеры рассчитывают на "ралли Санта-Клауса" - традиционный рост рынка в... читать дальше

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Выручка "СТС Медиа" (телеканалы СТС, "Dомашний", "Че") по итогам 2017 года выросла на 12,8%, сообщила компания, не раскрыв абсолютный показатель. EBITDA "СТС Медиа" по итогам года вырастет в 2,2 раза, рентабельность составит 27,6%, что в целом соответствует докризисным... EBITDA "СТС Медиа" по итогам года вырастет в 2,2 раза, рентабельность составит 27,6%, что в целом соответствует докризисным... читать дальше

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АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) биржевые облигации серии 001Р-01R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на 10-летние бонды проходил 18 декабря. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,6%... Сбор заявок на 10-летние бонды проходил 18 декабря. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,6%... читать дальше

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Наблюдательный совет АЛРОСА 22 декабря одобрил продажу газовых активов АЛРОСА на открытом аукционе, а также основные сроки и параметры проведения торгов. Представители Российской Федерации в Набсовете для голосования по этому вопросу получили соответствующие необходимые по... читать дальше

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Как передал корреспондент... Как передал корреспондент... читать дальше

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