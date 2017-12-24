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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,3152 руб.
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24 декабря 2017 года 11:58
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,3152 руб.
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24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 58,3152 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,44 коп.
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24 декабря 2017 года 14:31
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что передаст президенту РФ Владимиру Путину приглашение президента Пакистана посетить его страну. "Президент РФ согласовал мою поездку (в Пакистан), поэтому я имею возможность передать ваши слова и приглашение президента Пакистана посетить...
.24 декабря 2017 года 13:24
Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин выдвинут в совет директоров государственного "Росагролизинга". Список кандидатов в совет распоряжением от 21 декабря утвердил премьер Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте правительства. Это не первое... читать дальше
.24 декабря 2017 года 12:33
Глава МИД РФ надеется, что Кипр непредвзято и добросовестно проведет расследование дела основателя фонда Hermitage Capital У.Барудера
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что компетентные органы Кипра непредвзято и добросовестно проведут расследование дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Барудера. "Считаем, что стремление самого У.Браудера и поддерживающих его кругов придать данному сюжету... читать дальше
.24 декабря 2017 года 11:58
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 58,3152 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,44 коп.
.24 декабря 2017 года 11:58
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 69,1268 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,52 коп.
.23 декабря 2017 года 19:24
Полпред президента Ю.Трутнев не располагает данными об использовании портов российского Дальнего Востока для вывоза угля из КНДР
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что не располагает информацией о том, что порты региона могут использоваться для вывоза из КНДР товаров и угля в обход санкций СБ ООН. "У меня такой информации нет", - сказал он...
.23 декабря 2017 года 19:19
Экспорт нефти из России в 2017 году сохранится на уровне прошлого года и составит 255-257 млн тонн, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах съезда "Единой России".
.23 декабря 2017 года 19:13
Съезд партии "Единая Россия" обновил Генеральный совет партии пятью губернаторами, а также гендиректором Агентства стратегических инициатив. Решение об этом было принято на очередном съезде партии в субботу. В обновленный Генсовет вошли, в том числе - губернатор Калужской... читать дальше
.23 декабря 2017 года 19:10
Стабильность и устойчивость развития страны подрывают коррупция и чванливость чиновников, а не справедливые требования людей решать существующие проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как неправда,... читать дальше
.23 декабря 2017 года 19:07
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая от "Гражданской инициативы" кандидатом в президенты, вступила в партию ради политической борьбы "всерьез и надолго", а в партии ждут от нее нового импульса. "Я, конечно же, знаю, что я могла не вступать в партию (чтобы быть... читать дальше
.23 декабря 2017 года 19:01
Президиум Генсовета "Единой России" в рамках 17 съезда партии избрал заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака секретарем Генсовета. Ранее он в течение нескольких недель исполнял полномочия руководителя этой структуры после сложения полномочий секретаря...
.23 декабря 2017 года 18:54
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогзин несколько часов вел переговоры с министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман. "Министром обороны Индии недавно стала Нирмала Ситхараман. Переговоры в ее ведомстве заняли несколько полезных часов", - написал Д.Рогозин на своей странице в фейсбуке.... читать дальше
.23 декабря 2017 года 16:52
Совет директоров ПАО "ГАЗ" на заседании 28 декабря рассмотрит ряд вопросов, связанных с выпуском дополнительных акций. Как говорится в сообщении компании, решение о проведении совета было принято в пятницу. В повестку заседания включены вопросы об утверждении... читать дальше
.23 декабря 2017 года 15:42
Необходимо обеспечить надежное будущее пенсионной системы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам нужно перестроить многое в налоговой системе. И нам точно и абсолютно однозначно нужно обеспечить будущее и развитие пенсионной системы, чтобы действующие пенсионеры, те, кто...
.23 декабря 2017 года 14:25
Президент РФ Владимир Путин считает, что в России необходимо и дальше расширять механизмы прямой демократии. "Способность отвечать на запросы общества, граждан, на их растущее стремление активно участвовать в жизни страны - вот на что мы должны ориентироваться. Хотел бы... читать дальше
.23 декабря 2017 года 14:20
Президент РФ заявил о необходимости перемен и приумножения достижений для обеспечения достойного будущего страны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения для обеспечения достойного будущего страны. "Необратимость достижений и перемен - это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и... читать дальше
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