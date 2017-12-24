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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,1268 руб.
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24 декабря 2017 года 11:58

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,1268 руб.

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24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 69,1268 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,52 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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